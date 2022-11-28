Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fetal ekokardiyografi görüntüleme işlemi başladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nde Prof. Dr. Hayrullah Alp tarafından fetal ekokardiyografi görüntüleme hizmeti başladı. Hastanede kadın doğum uzmanları tarafından yönlendirilen gebelere fetal ekokardiyografi hizmeti sunuluyor. Fetal eko en ideal olarak gebeliğin 18 ve 24. haftaları arasında (gebeliğin ortalarında) yapılıyor ancak bundan sonraki herhangi bir zamanda da yapılabilir.

Fetal ekokardiyografi görüntüleme işlemi ile alakalı Çocuk Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Alp, "Fetal ekokardiyografi ile tüm kalp anomalileri, kalp delikleri ve kalp ritim problemleri erken dönemde tanınabilir. Ayrıca bu erken tanı sonrası tedavi edilebilecek olan ritim problemleri anne karnında tedavi edilebilir. Tespit edilen kalp anomalileri ise düzenli takip edilerek doğum sonrası hemen medikal, girişimsel veya cerrahi tedavi gerektirenler yenidoğan döneminde uygun tedaviye yönlendirilir" dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz ise, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tıbbi malzeme ve cihazlarla imkanlarımızı her geçen gün geliştiriyor, hastalarımıza iyi, kaliteli hizmet verebilmek ve memnuniyetini artırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Fetal ekokardiyografi görüntüleme işlemini gerçekleştiren Prof. Dr. Hayrullah Alp hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Fetal ekokardiyografi nedir

Fetal ekokardiyografi, çocuk kardiyologlarına doğumdan önce anne karnındaki bebeğin (fetüs) kalbini görebilme fırsatı veren bir görüntüleme yöntemidir. Fetal ekokardiyografi, fetal kalp görüntüleme alanında özel deneyimi bulunan çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından yapılır ve yorumlanır. Fetüs kalbinde delik kuşkusu en sık ekokardiyografi istem nedenlerindendir. Bunun dışında; önceki çocuklarda kalp hastalığı olması, gebe izlemde ultrasonla şüphelenilen kalp hastalığı, anne karnındaki bebekte düzensiz kalp atımları, kapaklarda kaçak olması (Triküspit rejürjitasyonu), hidrops fetalis (anormal sıvı toplanması), artmış ense kalınlığı, fetusta kromozom bozukluğu, annede diyabet, zararlı ilaçlara, toksinlere ve radyasyona maruz kalınması, şüphelenilen veya kanıtlanmış intrauterin enfeksiyonlar, annede anormal antikorlar (otoimmün hastalıklar), fetüste başka organ anomalisi, tüp bebek (İnvitro fertilizasyon-IVF) ile gebe kalınan bebekler ve ailenin isteğe bağlı olarak fetal ekokardiyografi yapılabiliyor.