Karaman'da muhtarlara "Aile Okulu Projesi" eğitimi verildi

Karaman'da Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde hayata geçirdiği "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde muhtarlara eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde hayata geçirdiği “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde Karaman'daki çalışmalar sürüyor. Proje ile anne babaların, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi 14 farklı alanda desteklendiği eğitimler Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde gerçekleştiriliyor. Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliği ile Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen programda merkez ve merkeze bağlı 136 mahalle ve köy muhtarına; aile içi iletişim becerileri, anne baba tavırları, ahlak gelişimi, olumlu davranış geliştirme, sosyal duygusal beceri gelişimi, çatışma ve stres yönetimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, bağımlılık, şuurlu ve güvenli teknoloji kullanımı konularında bilgiler verildi.

Muhtarlar vasıtasıyla daha çok aileye ulaşmanın hedeflendiği eğitimlerin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde tüm mahalle ve köylerde Aile Eğitimi Programı açılacak şekilde devam edeceği belirtildi.