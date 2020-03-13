Karaman'da refüjlerde ağaçlandırma çalışması

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte şehrimizi daha da güzelleştirmek adına sahadaki çalışmalarına hız verdi. Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler orta refüj, kavşak ve park gibi alanlara mevsimlik çiçek ve farklı türlerde ağaçlar dikiyor. Kentin yeni yerleşim alanı olan Üniversite Mahallesindeki Kızılay Caddesi ve Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı, 560 adet mavi selvi, leylandi ve mazı bitkisi ile ağaçlandırıldı. Bu çalışmanın ardından orta refüjde peyzaj düzenlemesi de yapılacak.

Kente kalıcı yeşil alanlar kazandırma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Çevreci bir anlayışla daha yeşil bir Karaman için ağaçlandırmaya ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kızılay Caddesi ve Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nın orta refüjlerinde yapılan ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi ile güzel bir görüntü kazandırılıyor. Park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, 2 bin 500 metre uzunluğundaki refüj alanına farklı türlerden oluşan 560 adet ağaç dikildi. Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizi hemşehrilerimizin yaşamaktan keyif alacağı bir hale getirmek için her alanda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.