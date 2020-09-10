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Karantinayı ihlal edip yurda yerleşenler yurt ücretini de ödeyecek

Konya’nın Derebucak ilçesinde, evde karantinada bulunması gereken kişilerin kurallara uymayıp dışarıya çıkmaları halinde yurtlara yerleştirileceği ve yurt ücretlerinin de kendilerinden tahsil edileceği açıklandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, evde karantinada bulunması gereken kişilerin kurallara uymayıp dışarıya çıkmaları halinde yurtlara yerleştirileceği ve yurt ücretlerinin de kendilerinden tahsil edileceği açıklandı.


Derebucak İlçe Kaymakamlığı karantina sürecini evde geçirecek olan kişilerin kurallara uymamaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, evde karantinada bulunması gereken kişilerin ev dışına çıkmaları halinde haklarında idari para cezası uygulanmasının yanı sıra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı da hatırlatıldı. Açıklamada, "Aynı zamanda bugünden itibaren karantina kurallarını ihlal eden kişiler, yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir"denildi.

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