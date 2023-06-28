Karapınar'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayanlar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı için aldıkları hayvanları kesmek isteyen vatandaşlar, çeşitli yerlerini kesince soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlardan bazıları acemilik, dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu el ve kollarını keserek yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, Karapınar Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Yaralılara ayakta müdahale edildi ve dikiş atıldı. Yaklaşık 2 saat içerisinde kendini yaralayan 15 kişi hastaneye gelerek tedavisini yaptırdı.

Elinden yaralanan Ünsal Oğuz, “İki kurban kesmiştim. Üçüncü kurbanı keserken elimden bıçak kaydı ve parmağımı kestim. Dikiş atıldı. Dikkat etmek gerekiyor” dedi.