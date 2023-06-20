İhlas Haber Ajansı

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Karapınar'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

Konya’nın Karapınar ilçesinde trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne toplamda 69 bin 88 lira ceza kesildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kurallarına uymayan 17 araç sürücüsüne toplamda 69 bin 88 lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri UKOME kararlarıyla tek yön uygulamasının başlatıldığı caddelerde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda 17 araç sürücüsüne toplamda 69 bin 88 TL ceza kesildi. Uygulamanın devam edeceğini kaydeden yetkililer, Karapınar genelindeki Karayolu Güvenlik Sistemi (KGS) kameraları ile cezai işlemlerin uygulanacağını ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.

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