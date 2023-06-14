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Karapınar'da "Türk Halk Müziği" konseri

Konya’nın Karapınar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Türk Halk Müziği” konseri düzenlendi.

Konya'nın Karapınar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Türk Halk Müziği” konseri düzenlendi.


Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi. Bir çok eserleri seslendirildiği konser 1 saat sürdü. Çeşitli meslek mensuplarından kurulan koro, 3 ay süren çalışmanın sonunda Kültür Merkezi Salonu'nda 2. konserini verdi. Yoğun katılımın olduğu programda orkestra şefliğini Mustafa Sayar yaptı.


Ev hanımları, kamu görevlileri, esnaf ve öğrencilerden oluşan koro, seslendirdiği eserlerle büyük beğeni aldığını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, "Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Katılımın yoğun olması bizleri memnun etti. Koroda yer alan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

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