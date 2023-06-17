Karapınar'da yoğun yağış alan tarım alanları incelendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde son günlerde sele neden olan yağışların tarım alanlarına olan etkisi incelendi. İncelemeler sonucunda kısmi zararlar da olsa önemli bir kaybın olmadığı, buğday ve arpa gelişiminin çok iyi olduğu belirtildi.

Karapınar Ziraat Odası teknik elemanları yağmur yağan ekili alanlarda inceleme yaptı. Son 15 günde 100 milimetrenin üzerinde yağış alan Karapınar'da, dolu şeklinde yağan ve bazı bölgelerde sele neden olan yağışların tarım alanlarında yaptığı etkiler Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu tarafından yerinde incelendi.

Başkan Durmuş Üner, özellikle Hotamış, Sazlıpınar ve Devrent mahallelerinde dolu ve su baskınına neden olan yağışların oluşturduğu tahribatın etkilerinin sınırlı bir alanı kapsadığını, çok sıkıntılı bir durum olmadığını belirterek, “Bu yıl buğday ve arpa hasadının 15 gün sarkacağını ve hasat işlemlerinin bayramdan sonra başlayacağını düşünüyoruz” dedi. Durmuş Üner, özellikle dolu zararı olan buğday ve arpa ekim alanlarında çiftçilerin TARSİM başvurularını ihmal etmemelerini ifade etti.

Saha ziyaretleri ile ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise yağışların kısmi zararları olsa da ovayı rahatlattığını söyledi. Prof. Dr. Soylu, “Topraklar su ile doygun, özellikle mısır ve pancar üreticilerinin bir çapa ile toprağı havalandırmaları önemlidir. Buğday ve arpalarda bitki gelişiminin çok iyi ve yüksek rekolte bekleniyor” diye konuştu.