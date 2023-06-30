Karapınar'daki lavanta bahçesi turistlerin uğrak noktası oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde belediye ve kaymakamlık işbirliği ile 35 bin metrekarelik alanda oluşturulan lavanta bahçesi yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

2022 yılında oluşturulan lavanta bahçesine yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Konya-Adana Karayolu üzerinde bulunan lavanta bahçesi bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Günlük 14 bin aracın geçtiği yol güzergahındaki lavanta bahçesi, seyahat edenler tarafından da ziyaret ediliyor. Salıncakların, satış reyonlarının, fotoğraf çekim alanlarının bulunduğu ve Acıgöl'ü izlemek isteyenler için düzenlenen seyir tepesi ile lavanta bahçesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Lavanta bahçesinde yer alan satış reyonlarında yöresel ürünlerle Konya'ya özgü hediyelik eşyalar da satılıyor. Göl manzaralı lavanta bahçesine gelenler hem stres atıyor hem de gölü izlemenin keyfini yaşıyor.

Antalya'ya giderken yol güzergahında ailesi ile birlikte lavanta bahçesini gezen Selahattin Aydın, “Yolda tabelasını görüp gezdiğimiz lavanta bahçesi bizler için harika bir gezi oldu. Uzun yoldan gelenler için hem dinlenme hem de stres atma yeri olarak değerlendirilebilir. Göl manzaralı olması da ayrı bir güzel. Buraya herkesi davet ediyoruz. Çok güzel bir yer olmuş” dedi.