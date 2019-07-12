Karatay Belediyesi 15 Temmuz'u fotoğraf sergisi ve kan bağışı kampanyasıyla andı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde fotoğraf sergisi ve kan bağışı programı düzenledi.

Karatay Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde Karatay Belediyesi önünde bir anma programı düzenledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak o gece millet olarak vatan savunmasından asla geri durmadıklarının altını çizerek, “O gece yüzlerce şehit verdik. Binlerce insanımız ise gazi oldu. Vatanın her karışında iradesine sahip çıkan milletimiz seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu. Her biri ayrı destan, cesaret, yiğitlik ve kahramanlık hikayesiyle hafızalarımıza ve yüreğimize kazındı. 15 Temmuz gecesi, içeriden veya dışarıdan hiçbir ihanet çetesinin aziz milletimizin hür iradesine ve değerlerine dokunamayacağını tüm dünyaya gösterdik. İşte bu yönüyle 15 Temmuz, tarih boyunca unutulmayacak bir ihanetin ve millet olarak destanlaştırdığımız bir mücadelenin adıdır. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 3. yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şifa dileklerimi sunuyorum. Allah aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozacak fitnelerden korusun. Bu toprakları bize vatan kılanlara selam olsun” dedi.

Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar da bundan 3 yıl önce ülkemizin 15 Temmuz'da bir uçuruma sürüklenmek istendiğini hatırlatarak,“Cumhurbaşkanımız işaretiyle aziz milletimiz, ülkemizi bu uçurumun kenarından çekip kurtardı. O gün çok büyük kahramanlıklar gösterildi. O gün meydanlara koşan milletimizin bütün fertlerini saygıyla minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Milletçe bir oldukça bizi kimse yıkamaz”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise millet olarak bu topraklarda hep bir bedel ödendiğini, ancak 15 Temmuz çok daha farklı bir iklimde geliştiğinin altını çizerek, FETÖ'nün devletin bütün kurumlarına sızarak ve dışarıdan talimat alarak ülkemizi Libya'ya ve Suriye'ye çevirmeye çalıştığını belirtti. Angı, “Aziz milletimiz, Emniyet Teşkilatımız ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağduyulu bireyleriyle birlikte bu hain darbeye dur deyip bugünü yaşamamıza vesile oldular. Bunun için de hepsini hayırla anıyorum. Bizler milletçe tek yürek olduğumuz sürece dünyada huzur iklimini istemeyenler, içeride kardeşi kardeşe vurdurmaya çalışanlar ve farklılıkları bir düşmanlık unsuru haline getirmeye çalışanlar bize yapacakları hiçbir şey olamaz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Gazisi Halit Şener de 15 Temmuz gibi tarihi bir günü unutmamak ve unutturmamak için böyle bir programı düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve programa katılan bütün Konyalılara teşekkür etti. Şener, böylesine bir hainliğe bir daha cesaret edilmemesi için 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar'ın tüm şehit ve gaziler için yaptığı duayla eller semaya açıldı dualar edildi. Daha sonra ise 15 Temmuz gecesinde çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi gezildi. Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Robotik Takımı'nın devletin bütün kurumlarının darbecilere karşı yürüttüğü büyük mücadeleyi konu alan ‘Milli İrade Robotik Gösterisi'ni de ilgiyle izledi.

Öte yandan Karatay Belediyesi tarafından belediye önünde düzenlenen program kapsamında “Bu Vatan İçin Canımızı da Veririz Kanımızı da” adlı kan bağışı kampanyası da gerçekleştirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye personeli ve Konyalı vatandaşlar; Karatay Belediyesi, Türk Kızılayı Karatay Şubesi ile Karatay Kan Merkezinin ortaklaşa düzenlenen kampanyaya kan bağışlayarak destek verdi.

Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demirgül, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, 15 Temmuz Gazileri Metin Ayvaz ve Halit Şener, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Sert, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda Konyalı vatandaşlar katıldı.