Karatay Belediyesi, Entech Fuarı'na Katıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye'nin çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında gerçekleştirilen tek fuarı olan Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'na (EnTECH) katıldı. Fuarda stant açan Karatay Belediyesi, ilçe genelinde geri dönüşüm ve sıfır atıkla ilgili hayata geçirilen projeleri tanıttı.

Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı (EnTech), İstanbul'da açıldı. Karatay Belediyesi de Türkiye'nin alanında tek olan bu önemli fuara katılarak belediyenin sıfır atık konusundaki çalışmaları anlattı. Yerel yönetimlerin sıfır atık konusundaki çalışmalarının sergileneceği fuarda ayrıca sektördeki en son gelişmelerden yeniliklere, sürdürülebilir çevre teknolojilerinden çevreye duyarlı ürün yepyeni uygulamalara kadar birçok bölüm yer aldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra birçok belediye başkanı, bürokrat ile vatandaş, büyük ilgi gören Karatay Belediyesi'nin standını ziyaret ederek Karatay Belediyesi'nin sıfır atık ve geri dönüşüm konusundaki çalışmaları hakkında Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak ile görevlilerden bilgi aldı.

“Sıfır atığı ilçemizin tamamında başarıyla uyguluyoruz”

Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nda stant açtıklarını ve fuar boyunca Karatay Belediyesi'nin sıfır atık ile geri dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmaları anlattıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'da bu alanda örnek çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Hedefimiz, sıfır atığı ilçemizin tamamında bir yaşam kültürüne dönüştürmek. Bu doğrultuda da bugüne kadar çok önemli adımlar attık, önemli projeleri hayata geçirdik. Başarıyla ilçemizin tamamına yayarak sürdürdüğümüz sıfır atık projelerimizle en büyük hedefimiz, Karatay'da temiz bir çevreye katkı sunmak ve gelecek nesillere tertemiz bir ilçe bırakmak. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.