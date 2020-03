Karatay Belediyesi, esnaf için kira ödemelerini erteledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnaftan iş yerleri kapalı olduğu süre boyunca kira bedeli almayacak. Yine belediyenin kiracısı olan ve işletmesi açık olan tüm esnafın da kira ödemeleri, gecikme zammı yansıtılmadan 2 ay süreyle ertelendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Karatay Belediyesi, önemli bir karara daha imza attı. Türkiye'de de yaşanan koronavirüs salgını süresince vatandaşların yanında olan Karatay Belediyesi, İçişleri Bakanlığının açıkladığı önlemler çerçevesinde iş yerleri kapanan kiracılar ile iş yerleri açık olan esnaflar konusunda da önemli kararlar aldı. Karatay Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan kiracılarından iş yerleri kapalı olduğu süre boyunca kira bedeli almayacak. Yine Karatay Belediyesinin kiracısı olan ve işletmesi açık olan tüm esnafın kira ödemeleri de gecikme zammı yansıtılmadan 2 ay süreyle ertelendi.

“Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Karatay Belediyesinin aldığı bu kararlar, esnaf tarafından büyük takdir toplarken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde ilçe sınırlarında kapanan iş yerlerinin olduğunu hatırlatarak, bu süreçte üzerilerine düşeni yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Bugüne kadar her zaman vatandaşlarımızın, üreticimizin ve esnaflarımızın yanında olduk, bundan sonra da onlara destek olmayı sürdüreceğiz, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da kiracımız olan esnaflarımız ile alakalı bazı kararlar aldık. Devletimizin açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, iş yerleri kapanan kiracılarımızdan iş yerleri kapalı olduğu süre boyunca kira bedeli almayacağız. Yine kiracımız olan ancak işletmesi açık olan tüm esnafımız için de karar aldık ve onların da kira ödemelerini gecikme zammı yansıtmadan 2 ay süreyle erteledik. Bu kararla hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnafımızın bir nebze rahatlamalarını sağlamak istedik. Devletimizin ve ekonomi yönetiminin alacağı yeni kararlar ve yaşanacak gelişmelere göre gelecekte yeniden bir değerlendirme de yapabiliriz. Ben bu vesileyle, salgın tehlikesi süresince tüm esnafımızın ve vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almalarını önemle rica ediyorum. İnşallah dayanışma ruhuyla bu süreci de hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar birçok işlemini e-Belediye üzerinden yapabiliyor

Öte yandan, interaktif belediyecilik alanında önemli çalışmalar yürüten Karatay Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların belediyeyle olan işlemlerini e-Belediye internet sayfası üzerinden yapması önerisinde bulundu. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de Karatay Belediyesinin sunduğu tüm hizmetlere internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde erişebiliyor. Günümüz dünyasının teknolojik değişimlerine göre hizmet kalitesini arttıran Karatay Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ‘e-belediye' ileinteraktif belediyecilikte önemli mesafeler kat etti. Vatandaşların belediyeye uğramadan her türlü borç ile sorgulamalar ve ödemeleri yapabildiği e-hizmet platformu, kolay ara yüzüyle tüm işlemleri birkaç dakika içinde yapmaya imkan veriyor.

Karatay Belediyesi bir tık uzakta

Karataylılar, www.karatay.bel.tr adresinden ‘e-belediye' bölümüne tıklayarak kayıtlı beyanı, arsa rayiç bedelleri, inşaat mahiyet bedelleri, çevre temizlik tarifeleri ile ilan-reklam tarifelerinin öğrenilmesi ve birçok ile birçok tahsilatın yapılmasının yanı sıra imar çapı gibi birçok işlemi daha gerçekleştirebiliyor. Söz konusu hizmetle ilçe genelinde bebek sahibi olan vatandaşlar, ‘Hoş geldin Bebek' projesinden faydalanabilmek için internet sitesi üzerinden başvuru yapıyor. Yine e-imar sistemine kolayca ulaşabilen, imar projelerini de online olarak yükleyebilen vatandaşlar, ihale ve duyurular konusunda da her an bilgilendiriliyor. Karataylılar, internet sitesinde bulunan iletişim bölümündeki mesaj bölümünden yazacakları her türlü iletinin de belediyenin ilgili birim müdürlüklerine talep, şikayet veya öneri olarak düşerek hızlı bir geri dönüşe imkan sağlıyor.

“Vatandaşlarımızı dışarıdaki temaslardan biraz daha uzaklaştırmış oluyoruz”

Teknolojinin hayatı kolaylaştıran tüm uygulamalarını Karatay'da hayata geçirdiklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Belediyemizi ilgilendiren birçok başvuru ile ödemeler, web sitemiz üzerinden yapılabiliyor. Bu çalışmalarla bir yandan bürokratik işlemleri hızlandırırken diğer taraftan bu salgına karşı vatandaşlarımızı dışarıdaki temaslardan biraz daha uzaklaştırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.