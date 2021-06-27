Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların iyice artmasıyla ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Karatay Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek üzere başlattığı kapsamlı ilaçlama çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan ilaçlarla yapılıyor. Sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler ile kanalizasyonlardaki uçkun ve larvalarının bulunduğu alanlar büyük bir titizlikle ilaçlanıyor.

“Sağlık bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar kullanılıyor”

Vatandaşların sağlıklı bir yaz geçirmeleri için 80 mahallenin tamamında ekolojik dengeye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürülen ilaçlama faaliyetleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştiriliyor. İlçenin 80 mahallesi, haftada 2 kere olmak üzere ULV cihazlı 10 araç ve 15 kişilik personelle ilaçlanırken; konuyla ilgili açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu aktardı. Yetkililer, uluslararası standartlara uygun ilaçlarla belirli bir takvim çerçevesinde Karatay'ın tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmasının uygulandığını söyledi. Bu yıl ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere 3 ton uçkun ilacı, 1 ton larvasit ve 500 litre de reziduel (uzun etkili) ilaç tedarik edildiğini açıklayan yetkililer; ilaçlama çalışmalarının sabah 06.00 ile 10.00 ile akşam 18.00 ve 22.00 saatleri arasında yapıldığını aktardı.

Yetkililer ayrıca, hayvancılık yapılan tüm mahallelerin ve ilçe genelindeki bütün sulama kanallarının da haftada 1 kez olmak üzere larva ilacıyla ilaçlandığını belirtti. Öte yandan Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri kontrolünde yürütülen ilaçlama çalışmalarının hava şartlarına bağlı olmak kaydıyla Kasım ayına kadar Karatay'ın tamamında mücadele devam edecek.