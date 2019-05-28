Karatay Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Karatay Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 343 bin metrekarelik bir alana sahip Konya'nın en büyük parkı olan Şehir Parkı'nda, 162 bin metrekarelik toplam alanıyla Karatay'ın ikinci büyük parkı olan Olimpiyat Parkı, 102 bin metrekarelik Adalet Parkı ve 2 milyon 470 bin metrekarelik Aslım Ormanı başta olmak üzere toplam 3 Milyon 573 bin metrekarelik yeşil alanda da yabancı ot temizliği ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, ağaçlarda yaprak biti, haşere, mantar ve böcek olmaması için doğanın dengesine uygun ve insan sağlığına zararı olmayan kimyasallarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de daha temiz bir Karatay için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yılın her günü ve günün her saati, Karatay'ın en işlek meydanlarından ara sokaklarına kadar uzanan bir çalışma programı çerçevesinde 95 kilometre uzaklıktaki mahalleler de dahil olmak üzere 80 mahallede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.