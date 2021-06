Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların daha nezih ve huzurlu mekanlarda zaman geçirmeleri için hizmetlerine devam eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine yapılacak sosyal tesislerin temelini düzenlenen törenle attı.

İlçenin yaşam standardını yükselten projelerine devam eden Karatay Belediyesi; Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine kazandırılacak sosyal tesislerin temellerini düzenlenen törenle attı. Toplamda 1 milyon 750 bin TL'ye mal olacak söz konusu projelerin toplu temel atma töreni, Mengene Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim gibi birçok alana katkı sunacak sosyal tesislerde Millet Kıraathanesi, Emekli Konağı, Muhtar Evi ve 2 adet Eczane bulunacak. Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine kazandırılan yeni sosyal tesisler, kütüphaneleriyle de bölge halkının kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir mekân haline gelecek. Sosyal tesisler aynı zamanda vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezi olacak.

“Önceliğimiz insan ve insana değer katacak yatırımlar”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada Karatay'a kazandırılan sosyal tesislerin her yaştan bireyin faydalanabileceği mekanlar haline getirileceğini belirtti. Söz konusu projelerle mahalle sakinlerine en güzel ve en kaliteli hizmetin sunulacağına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, çok amaçlı olarak tasarlanan tesislerin bölgenin önemli bir merkezi haline geleceğini aktardı. Karatay Belediyesi olarak yarınları bugünden inşa etmenin gayreti ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, gayret bizden, bereket Allah'tan diyerek mesai mefhumu gözetmeksizin gayret ediyor ve Karatay'ımız için güzel bir gelecek inşa edebilmek gayretiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Önceliğimiz insan ve insana değer katacak yatırımlar. Eğitimden sağlığa, kültür çalışmalarından sosyal tesislere, altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine pek çok önemli hizmete imza attık yine aynı heyecan ve gayretle projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Karatay için üretiyoruz, hemşerilerimizle birlikte dirsek temasında bulunarak çalışmaya özen gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci vatandaşlarımıza hizmet ulaştırma noktasında bir engel değil bu zorlu süreci fırsata çevirdiğimiz ve hizmetlerimizi artırdığımız bir dönem oldu” dedi.

“Aşkla yapılan her hizmet şehir için nefestir”

Kılca, sosyal tesislerin mahallelerde önemli bir eksikliği kapatacağını söyleyerek, Karatay Belediyesi olarak yarınları bugünden inşa etmenin gayreti ve heyecanı içerisinde olduklarını ve öncelikli hedeflerinin her geçen gün gelişen, kalkınan ve önemli bir cazibe merkez haline gelen Karatay'a değer katmak olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kılca, “Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere, her yaş grubundan insanımızın yararlanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Bugün de Mengene ve Doğuş mahallelerimize içerisinde emekli konağı, muhtar evi ve millet kıraathanesi bulunan Başak Mahallemize ise 2 adet eczane olarak kullanılmak üzere iş yerimizin temellerini birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız tüm projelerimiz mahallelerimize prestij katacak yatırımlardır. Karatay Belediyesi olarak yarınları bugünden inşa etmenin gayreti ve heyecanı içerisindeyiz. Şehirlerin ruhu vardır. Sevgiyi, muhabbeti, samimiyeti hisseder. Aşkla yapılan her hizmet şehir için nefestir, can suyudur ve şehir insanın yaşama umududur. Karatay Belediyesi olarak tüm yatırımlarımızı bu aşkla gerçekleştiriyoruz. Projelerimiz mahallelerimizin, hemşehrilerimizin, sosyal ve kültürel hayatına, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacak ve ilçemize farklı bir vizyon katacağız. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yine hep birlikte ilçemizi çok daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sosyal tesislerimizin mahallelerimize, hemşehrilerimize ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye

“Karatay hizmette hız kesmiyor”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Karatay Belediyesinin güzel çalışmalar yaparak hizmette hız kesmediğini belirterek, “Karatay'da hizmetler hız kesmiyor. Yeni yollar açılıyor merkez ve merkeze uzak mahallelerde yeni asfaltlar dökülüyor. Bugün temeli atılan tesisler ise mahallelerimize çok yakışacak. Mahallelerimiz her şeyin en güzelini en iyisini hak ediyor. Yine yapımı Karatay Belediyesi tarafından üstlenilen bir sağlık ocağının açılışı da yarın gerçekleştirilecek. Hizmetlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kazandırılan tesisler dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, tesislerin birçok özelliği bir arada bulundurması bağlamında önemli olduğuna vurgu yaparak Karatay Belediyesi'nin ilçede hizmet atağında olduğunu vurguladı.

İlçeye kazandırılan sosyal tesislerin Karatay'a hayırlı olmasını dileyen Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer ise; Karatay Belediyesi'nin sosyal tesislerde hem Millet Kıraathanesi hem emekliler konağı hem muhtarlık evi hem de 2 adet eczaneyi bir araya getirerek güzel tesisleri ardı arkasına tamamladığını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Hasan başkanımız dediği gibi ‘bir başka Karatay'ı ortaya çıkardı”

Karatay Belediyesi'nin ilçenin yaşam standardını yükselten hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın göreve geldiği andan itibaren gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirdiğini aktardı. Başkan Kavuş, “Karatay Belediye Başkanımız göreve gelmeden ‘Bir Başka Karatay' sloganıyla çalışmalarına başlamıştı. Başkanımız 2 yılını henüz tamamlamışken ilçenin ‘Bir Başka Karatay' olduğu, her geçen gün daha da güzelleştiği, her geçen gün biraz daha modernleştiği bir ilçe haline getirdi. Tabi bunlar gönül belediyeciliğinde, hizmet etmek için tatlı yarışlardır. Özellikle de pandemi döneminde diğer şehirlerimize kıyasen baktığımız zaman, salgını bahane ederek Konya belediyeleri olarak yatırımlarda geri durmadık. Konya'yı Türkiye'nin faklı illerinin de örnek aldığı bir şehir konumuna getirdik. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Konya'mıza kazandırdığı bu güzel 3 tesis için Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, yeni tesislerin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

“Karatay her geçen gün daha da güzelleşiyor”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, temel atma programında yaptığı konuşmada AK Parti Belediyeciliğinin başarısına vurgu yaparak, söz konusu hizmetlerin Konya'daki birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu belirtti. Hasan Angı, “Karatayımız ve şehrimiz her geçen gün güzelleşiyor ve büyüyor. Nasıl ki Türkiye çok daha güçlü olma yönünde emin adımlarla ilerliyorsa Konya'mız da güzel ülkemizi takip ediyor. Bir taraftan sayın valimiz ve kaymakamlarımız mülki idare olarak ellerinden geleni yapıyorsa diğer taraftan da tüm belediye başkanlarımız, ilçelerine yeni güzellikler katmak ve insanımızın hayatını kolaylaştırıp onları daha mutlu edebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Üç Mahallemize kazandırılan sosyal tesislerin Konya'mıza, ilçemize, mahalle sakinlerimize hayırlar getirmesini ve güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca başta olmak üzere emeği geçen tüm Karatay Belediyesi Ailesi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Karatay belediyemizle iftihar ediyoruz”

Son olarak konuşan Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ise, Karatay Belediyesi'nin birçok alanda ilçenin yaşam standardını yükselten hizmetler sunduğunu söyledi. Abdullah Selim Parlar; “Ülkemiz gelişiyor, büyüyor ve güçleniyor. Bu ivmeden güçlenmeden biz de Konya olarak payımızı alıyoruz. Karatay Belediyemiz bütün mahallelerimizi çok daha güzel bir hala getirebilmek adına var gücüyle çalışıyor. Elindeki tüm kaynakları hizmet için kullanan belediyemiz, vatandaşlarımızın ihtiyacı ve faydasına pek çok güzel projeler hayata geçiriyor. Karatay Belediyemiz Sayın Hasan Kılca öncülüğünde gerek ilçe çapında, gerek mahalle çapında birçok temel atmaya ve açılışa imza atıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizler de yöneticiler olarak bu yatırımlar için belediyemizle iftihar ediyoruz. İnanıyorum ki bu güzel tesisler, mahallelerimizin önemli bir ihtiyacını daha giderecek. Konya'ya hayırlı olsun” dedi.

Protokol konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Mengene, Doğuş ve Başak mahallelerine kazandırılacak 3 sosyal tesisin temelleri, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu'nun duasının ardından atıldı. Temel atma törenine; Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.