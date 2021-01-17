Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı kazandırıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye “Trafik Eğitim Parkı” kazandırıyor.

Karatay Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde dinlenebileceği, çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Değişen ve hızla büyüyen Karatay'da, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parkları kazandıran Karatay Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle yeni bir projeyi ilçede hizmete sunuyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde “Trafik Eğitim Parkı” inşa ediliyor. 8 bin 858 metrekarelik alan üzerinde yapılan ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı park için çalışmalar hızlandı. Karataylıların yeşil alan ve sosyal yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya geçitleri, mini otopark alanı ve kafeteryanın yanı sıra ailelerin dinlenebileceği yarı açık oturma alanları, bisiklet yolu, mini amfi, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanı bulunuyor. Özellikle yeşil alanların ön planda tutulduğu “Trafik Eğitim Parkı” projesiyle çocuklar, trafik kurallarını akülü araçlar kullanarak öğrenirken; aileleri de yürüyüş yapıp hoş vakit geçirecekleri bir alana daha kavuşmuş olacaklar. Çalışmaların başladığı “Trafik Eğitim Parkı”nın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

“Trafik eğitimini çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde vermek istedik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların trafik kurallarını öğrenirken eğlenmelerine, aynı zamanda ailelerin de kaliteli vakitler geçirmesine imkan sunan Trafik Eğitim Parkı'nı çok önemsediklerini belirtti. Karataylılardan gelen park ve yeşil alan taleplerini dikkate alarak projelendirdikleri hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Vatandaşlarımızın fiziki yatırımların yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Bir yandan yeşil alan ihtiyacı olan mahallelerimize yönelik yeni projeler hazırlarken bir yandan da çocuklarımız için de gayretimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda da Ulubatlı Hasan Mahallemize ‘Trafik Eğitim Parkı' kazandırıyoruz. Çocuklarımız bu projemizle trafik kurallarını özel parkurlarda hem teorik hem de uygulamalı olarak eğlenceli bir şekilde öğrenebilecek. Yapımına başladığımız ‘Trafik Eğitim Parkı'mızda eğlenerek öğrenirken aileleri de hem dinlenme fırsatı bulacak hem de kaliteli vakitler geçirebilecekler. Çocuklarımızı güvenli yarınlara hazırlayacak bir projeyi daha Karatay'ımıza kazandırdığımız için mutluyuz. Parkı'mızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Trafik Eğitim Parkı'mızın Konya'mıza ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.