Karatay Belediyesi ilçeyi yeni park ve yeşil kuşaklarla donatıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle son yıllarda ilçeye birçok park, bahçe ve yeşil kuşak kazandırarak ilçenin yeşil dokusu ile yaşam standardına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

“Yeşil Kuşaklarıyla Bir Başka Karatay” anlayışıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Karatay Belediyesi, ilçe genelinde birçok noktada yeni park ve yeşil kuşak projesi yürütüyor. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca toplam 140 bin metrekarelik alanda 17 parkı ilçeye kazandırmak için büyük bir gayret gösterdi. Bu çerçevesinde ekipler, 7 parkın yapımını tamamlarken 10 parkta da çalışmalar son aşamaya geldi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi Ali Haydar Sokak Parkı, Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi Parkı, Hacıhasan Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Sokak Parkı, Çelebi Mahallesi Dolappare Sokak Parkı, Hacıyusuf Mescid Mahallesi Hilal Caddesi Parkı, Keçeciler Mahallesi Ay Işığı Parkı ve Hacısadık Mahallesi Kağnıcı Sokak Parkı tamamlanırken; yapımları süren parklar ise şöyle; İnkişaf Sokak Parkı, Nefer Sokak Parkı, Ebu Suud Sokak Parkı, Yediler Mahallesi Parkı, Hacıveyiszade Mahallesi Parkı, Aliyenler Camii Çevre Düzenlemesi ve Parkı ile Karatay Gül Bahçesi Projesi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Fetih Mahallesi Nefer Sokak'ta 11 bin 650 metrekarelik alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca; Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, birim müdürlerinden detaylı bilgi aldı.

“Karatayımızı park ve bahçelerimizle güzelleştirmeye devam ediyoruz”

Karatay'ın bütün mahallelerine aynı seviye ve kalitede hizmet götürme çabası içinde olduklarının altını çizen, bu çerçevesinde tüm ekipleriyle sahada olduklarını aktaran Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak son 3,5 yılda gerek sosyal alanda gerekse de fiziksel alanda birçok projeye imza attıklarını belirtti. Başkan Kılca, “Karatayımızın her mahallesine her noktasına parklar ve yeşil kuşaklar kazandırıyoruz. ‘Yeşil Kuşaklarıyla Bir Başka Karatay' anlayışıyla hareket eden ekiplerimiz şu anda toplamda 140 bin metrekarelik alanda park ve yeşil kuşak çalışması yapıyor. 17 ayrı noktada toplamdaki projelerimizle şehrimizi ve ilçemizi güzelleştirip hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması adına gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilçemize 40'ı aşkın yeni park ve yeşil kuşak kazandırmıştık. Bu yıl da şu ana kadar 7 parkımızın yapımını tamamladık. 10 projemizin yapımında da önemli mesafeler kat ettik. Karatayımızın ve Konyamızın daha yeşil bir hale gelmesine katkı sunan daha birçok yeni park ile yeşil kuşak çalışmamızla hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.