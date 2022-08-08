Karatay Belediyesi, “İslami Dayanışma Oyunları Konya Fotoğraf Yarışması” düzenliyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle “5. İslami Dayanışma Oyunları Konya Fotoğraf Yarışması” adlı organizasyona imza atıyor.

9 Ağustos'ta başlayacak yarışmaya başvurular, 30 Ağustos Cuma günü sona erecek. 2 Eylül'de gün toplanacak olan ve fotoğrafları değerlendirmeye alacak olan seçici kurul, sonuçları ise 9 Eylül'de kamuoyuna duyuracak. Karatay Belediyesi'nin düzenlediği “5. İslami Dayanışma Oyunları Konya Fotoğraf Yarışması”na başvurular, https://yarisma.karatay.bel.tr adlı adresten yapılacak. Yarışma için çekilecek fotoğraflar da söz konusu sitedeki sistem üzerinden kayıt edilecek. Yarışmaya ait daha ayrıntılı bilgi ile şartname de site üzerinden alınabilecek. Yarışmanın her katılımcısı, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilecek. Fotoğrafa ilgi duyan 18 yaş üzeri tüm fotoğrafçılar yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya belirtilen kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar kabul edilmeyecek. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, toz alma gibi düzeltmeler yapılabilecek.

Yine fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj, cep telefonuyla çekilen fotoğraflar ile HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecek. İnsanlı veya insansız hava aracı (Drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilecek. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya ait olacak. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ise ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilecek. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilecek ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmayacak, 4 Mb'yi de geçmeyecek.

Öte yandan, Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen “5. İslami Dayanışma Oyunları Konya Fotoğraf Yarışması”nda dereceye girenleri de önemli ödüller bekliyor. Buna göre birinci olan yarışmacıya 10 bin TL ve TFSF Altın Madalya, ikinciye 7 bin 500 TL ve TFSF Gümüş Madalya, üçüncüye ise 5 bin TL ve TFSF Bronz Madalya verilecek. Dereceye girecek 3 adet mansiyon eserin her birine 2 bin 500 TL ödül verileceği yarışmada Dayanışma Oyunları Özel ödülü 2 bin 500 TL, sergilemeye layık görülen en fazla 30 eser için ise eser başına 750 TL verilecek.