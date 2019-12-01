Karatay Belediyesi, Karaaslan Hobi Bahçesi'ni büyütüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra, toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan Hobi Bahçeleri daha da büyüyor.

Şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyen vatandaşlara hizmet veren Karatay Belediyesi Karaaslan Hobi Bahçeleri daha da büyütülüyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hareket geçen Karatay Belediyesi, vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 250 parselden 569 adet parsele yükselecek çalışmaları yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek, büyütme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Vatandaşlarımızın nefes alacağı yeşil bir kuşak oluşturmuş oluyoruz”

Başkan Kılca, vatandaşların bugüne kadar 110 bin metrekarelik alanda kurulmuş olan Karaaslan Hobi Bahçesi'ndeki 250 adet hobi bahçesini gönüllerince ekip biçtiklerini belirterek, “Her bir vatandaşımız 200'er metrekarelik ekip dikebilecekleri alanlarda günün ya da haftanın yorgunluğunu atıyor. Ancak hemşehrilerimizin hobi bahçelerine yoğun bir talebi var. Bizler de bunu karşılayabilmek adına şu anda 90 bin metrekarelik alanda hobi bahçemizi büyütme çalışmaları yapıyoruz ve 319 adet parseli daha bahçemize kazandırıyoruz. Böylece Karaaslan Hobi Bahçemiz 569 parsele ulaşmış olacak. Hemen karşıda bulunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz de 531 parselden oluşuyor. Toplamda bin 100 adet parsel hobi bahçesiyle Karataylı hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Yine hemen arkada bulunan Karatay Piknik Bahçemiz ise 545 parsele sahip. Böylece 550 bin metrekarelik bu büyük alanda şehrimizin ve vatandaşlarımızın nefes alacağı yeşil bir kuşak oluşturmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Hobi bahçelerimiz rehabilitasyon merkezi görevi de görüyor”

İnsan odaklı proje ve yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hobi bahçelerini bu kapsamda çok önemsedikleri ifade etti. Başkan Kılca, “Hobi Bahçelerimizden faydalanan vatandaşlarımız, hem çocuklarıyla birlikte toprakla haşır neşir olarak şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıyorlar hem de bahçelerinde üretim yaparak kendi meyve ve sebze ihtiyaçlarının bir kısmını da karşılamış oluyorlar. Yani aslında hobi bahçelerimiz rehabilitasyon merkezi görevi de görüyor. İnşallah burayı da kısa bir süre içerisinde bitirip diğer hobi bahçelerimizin kuralarını birlikte çekeceğiz ve burayı da hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızı mutlu eden ve onların yaşamını kolaylaştıran her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ben bu çalışmamızın şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.