Karatay Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisi, Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Karatay Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak üzere başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na destek bildirisi yayımladı. Karatay Belediyesi Meclisi'nin oy birliğiyle kabul edilen bildiride; Karatay Belediye Meclisi'nin sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan kahraman Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduğu vurgulandı.

“Barış Pınarı Harekatı tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir”

Karatay Belediye Başkanvekili Şaban Önal tarafından okunan bildiride şu ifadeler yer aldı: “Barış Pınarı Harekatı, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.”

“Ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”

Türkiye'nin bu harekatla gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan birinin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olduğu kaydedilen bildiride başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiği, Türkiye'nin gerçekleştirilen harekâtın söz konusu bütünlüğün korunması için de önemli bir adım olduğu aktarıldı.

Tüm Türkiye'yi ve milletimizi birliğe, bütünlüğe davet eden bildiri de, “Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Karatay Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu vesileyle, geçtiğimiz hafta ebedi aleme uğurladığımız şehidimiz Yunus Mermer ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, kahraman askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Konyamız vatanının, milletinin, devletinin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Ne zaman üzerimize bir vazife düşse her zaman göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadeleri yer aldı.