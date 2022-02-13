Karatay Belediyesi personeline anlamlı etkinlik

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi personeli, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.

Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında belediye personeli, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de vizyona giren TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini izledi. Filmi aileleriyle birlikte izleme fırsatı bulan Karatay Belediyesi personeli, iki özel kahramanın gerçek hikayesinden uyarlanan filmin gösteriminde duygu dolu anlar yaşadı. Karatay Belediyesinin hayata geçirdiği sinema etkinliği dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden çalışanlar, milli ve manevi duyguların büyük bir hassasiyetle işlendiğini filmi çok beğendiklerini ifade etti.

“Mesai arkadaşlarımızı bu özel yapımla buluşturmak istedik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinliğe katılan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek etkinliğin çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliği arttırmayı da amaçladığını kaydetti. Başkan Hasan Kılca, “2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam hikâyesini konu edinen ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmini çok önemsiyoruz. Karatay Kent Konseyi'mizin koordinesinde devam eden ‘Haydi Sinemaya' projesi kapsamında ilçemizdeki lise öğrencilerimizi bu filmle buluşturuyoruz. Mesai arkadaşlarımızı da bu güzel film ile buluşturmak istedik. Karatay Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize yönelik kültürel ve sanatsal aktivitelerimiz devam edecek” dedi.