Karatay belediyesi Ramazan davulu geleneğine sahip çıkıyor

Karatay Belediyesi, vatandaşların 11 ayın sultanı rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın maneviyatına uygun bir şekilde yaşatmak amacıyla ilçe genelinde birçok etkinlik yapıyor. Bu etkinliklerden birisi de Karatay'a özel Ramazan Davulcusu Araç.

Ramazan'ın olmazsa olmazları arasında yer alan Ramazan davulu, Karatay'da bu kez arabaların üzerlerine yerleştirildi. Ses sistemi yerleştirilen klasik araçlardan yükselen birbirinden güzel Ramazan manileri ve davul sesleri, Karatay'ı adeta unutulan Ramazanlara yeniden götürürken; iftar için evlerine yetişemeyen vatandaşlara da iftariyelik ikram ediliyor. Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlik vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yüzlerce yıllık medeniyet değerlerini Karatay'da yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Yüzlerce yıldan bu yana Anadolu'nun dört bir yanında sürdürülen geleneklerinden birisi olan ve Ramazan'da sokak sokak gezerek halkı sahura uyandıran Ramazan davulcuları Karatay'da günümüze uyarlandı. Karatay Belediyesi, davulunu çalarak vatandaşlara sahur vaktini haber veren Ramazan Davulcuları yerine klasik araçlara ses sistemi ve üzerlerine de davul yerleştirerek iki aracı Ramazan Davulcusu yaptı. Ramazan ayının maneviyatı ile ruhuna uygun bir şekilde süslenen arabalardan yükselen davul ve mani sesleri, Ramazan'ın ilk gününden beri Karatay'ın tüm sokaklarında yankılanıyor.

Karatay Belediyesi personeli de Ramazan boyunca araçlarla mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak hem vatandaşlara Ramazan'ı en güzel şekilde yaşatmaya gayret ediyor hem de iftara yetişemeyenler için hazırlanan iftariyelik ikram ediliyor. Teravih öncesi ve sonrasında ise camilere gelen çocuklara çeşitli hediyeler de veriliyor. “Ramazan Davulcusu” klasik araçları mahallelerinde gören ve arabalardan yükselen davul ile Karatay'a özel kaleme alınan manileri dinleyen vatandaşlar, önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşasa da kendilerine eski Ramazanlarını yaşatan bu özel etkinliği takdirle karşılıyor.

Vatandaşlar yeni versiyon davulu çok beğendi

Karatay Belediyesi'nin yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklere sahip çıktığını ifade eden vatandaşlar, bu yeni etkinliği çok beğendiklerini söylüyorlar. Karataylılar, “Yeni versiyon Ramazan davulcusunu görünce önce çok şaşırdık ama sonrasında çok hoşumuza gitti. Günümüze göre uyarlanmış ve çok güzel olmuş. Çocuklarımız da bu güzel geleneğin farkına vardı. Arabaları görünce çok mutlu olduk ve eski günlerimize döndük adeta. Bu güzel düşünce için Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geçmişimizle aramızdaki bağlarımızı güçlendiriyoruz

Ramazan Davulu gelene Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu projeyle Ramazan'ın güzelliklerinden birisi olan Ramazan davulu geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca; “Kadim medeniyetimize ait pek çok kültürel değeri yaşatmak ve geleceğe aktarmak adına yerel yönetimler olarak bizlere de önemli görevler düşüyor ve bu noktada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçmişimizle aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırmak öncelikli görevlerimiz arasında bulunuyor. Bu çerçevede kültürel değerlerimiz arasında önemli bir yer tutan Ramazan Davulu geleneğini sürdürüyor ve günümüze taşıyoruz. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek günlerde hemşehrilerimiz için gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.