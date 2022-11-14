Karatay Belediyesi Spor Salonu'nun yapımı sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çimenlik Mahallesine kazandırılan Karatay Belediyesi Spor Salonu'nun inşaatında incelemelerde bulundu.

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karatay Belediyesi Spor Salonu'nun yapımı devam ediyor. 8 bin 680 arsa, bin 161 metrekare de inşaat alanına sahip spor salonu, çevre düzenlemeleriyle birlikte toplamda 13 milyon liraya mal olacak. 15'e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları, idari bölümleriyle yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedeflenen projenin Konya ve ilçe sporuna önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş ile müdürlük yetkilileriyle birlikte, Ağustos ayında temeli atılan ve büyük ilerleme kaydedilen Karatay Belediyesi Spor Salonu'nun inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş ile müdürlük görevlileri; Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü İsmail Baran ve inşaatın yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

“İlçemize modern bir spor salonu kazandırıyoruz”

Karatay Belediyesi Spor Salonu'nun Çimenlik Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin yanına yaptıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları ve idari bölümleriyle ilçemize yeni ve modern bir spor salonu kazandırıyoruz. Spor Salonumuz toplamda 13 milyon liraya mal olacak ve inşallah en kısa sürede hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz, onların eğitimi, spora yönelmeleri ve her bakımdan gelişmeleri için birçok projeyi hayata geçireceğiz. Karatay Belediyesi Spor Salonumuzun ilçemize, mahallemize ve gençlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.