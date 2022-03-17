Karatay Belediyesi tiyatro oyunu ile sıfır atıkta farkındalık oluşturuyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, çocuklara “Sıfır Atık” bilincini aşılamak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerine özel olarak hazırlanan tiyatro oyununu sahneliyor.

Karatay Belediyesi, hayata geçirdiği pek çok yatırım ve projelerle ilçede eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Sıfır Atık Ortaöğretim Çalışma Grubu da, eğitimlerinde bilinçlenmelerine ve kültürel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik bugüne kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Karatay Belediyesi örnek bir projeyi daha uygulamaya koydu. Söz konusu proje kapsamında ilçede eğitim gören bütün ilkokul öğrencilerinde Sıfır Atık bilincini oluşturmak amacıyla “Sıfır Atık Tiyatrosu” oyunları sahneleniyor. Proje, Karatay Aynur Kasabalı İlkokulu'nda başladı. “Sıfır Atık Tiyatrosu” oyunuyla öğrencilere özellikle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, daha az atık oluşmasının yöntemleri ile atığın oluşması durumunda atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlanması konuları tiyatro oyunuyla öğrencilere anlatılıyor. Sınıflarında Sıfır Atık Tiyatrosu'nu izleyen öğrenciler su tasarrufu, Sıfır Atık ve geri dönüşüm konularında kendilerini bilgilendiren oyunu büyük keyifle izlerken; bu anlamlı proje dolayısıyla da Karatay Belediyesine teşekkür ettiler.

“Minik yavrularımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirmek istiyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Sıfır Atık Tiyatrosu” projesinin küçük yaşlarda çocukların çevre ve doğaya olan sevgisinin artmasına katkı sunacağına dikkat çekti. Doğru atık yönetimi eğitimlerinin erken yaşlarda verilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; “Sıfır Atık kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz genelinde oluşan atıkların geri dönüşümü için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçlenmesi çok önemli. Bu kapsamda şu ana kadar ilçemizdeki birçok konutta bilgilendirme çalışması yaptık. Çok daha temiz bir Karatay için yarınlarımız olan çocuklarımızı da bu konuya dahil etmek istedik ve ‘Sıfır Atık Tiyatrosu' projemizi hayata geçirdik. Tiyatro oyunumuzla çocuklarımıza bütün atıkların çöp olmadığını, birçoğunun geri dönüştürülerek ülkemize katkı sağlayacağını anlatıyoruz. Projemizle çocuklarımız hem kültürel bir etkinliğe katılmış oluyor hem de temiz çevrenin önemini daha iyi anlamış oluyorlar. Projemizi ilçemizdeki 60 ilkokulda eğitim gören 8 bin 961 öğrencimize ulaştıracağız. Projeyi hayata geçiren Kent Konseyi Sıfır Atık Ortaöğretim Çalışma Grubu'ndaki gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.