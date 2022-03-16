Karatay Belediyesi ve SHUDER'DEN önemli etkinlik

Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği (SHUDER) Konya Şubesi ile Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi işbirliğiyle “Yeni Bir Eko-Sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek: Kimseyi Geride Bırakmamak” temasıyla hazırlanan “Dünya Sosyal Hizmet Günü” programı gerçekleştirildi.

Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü İbrahim Akyüz, Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, kurum müdürleri, SHUDER Konya Şube Başkanı Muhammet Kiremitçi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümünde eğitim gören öğrenciler katıldı.

Dünya Sosyal Hizmetler Günü'nün kutlandığı etkinlikte stant açan yerel yönetimler, kamu kurumları ve STK'lar; özellikle programa katılan Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerinin sektörü daha iyi tanımalarına, pek çok konuda istişarelerde bulunmalarına ve öğrencilerin bu alanda istihdam edilmesine katkıda bulundu.

“Sosyal hizmetler mesleğinin yükü ağır”

Programda konuşan SHUDER Konya Şube Başkanı Muhammet Kiremitçi, dünyanın geldiği noktada, sosyal hizmetlerde çalışanların yükünün ağırlaştığının altını çizdi. Muhammet Kiremitçi, “Tüm sosyal hizmet paydaşlarını bir arada görmek bizim için büyük mutluluk. Karatay Belediyesinin bu programda bizlere ciddi bir desteği var. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarının sokak düzeyinde bürokrat diye bir tanımı var. Gerçekten insanlarla karşı karşıya çalışan bir mesleğiz. Aynı zamanda toplumda ön plana çıkan ve farkındalık oluşturan bir mesleğimiz var. Tüm sosyal hizmet paydaşlarının bir arada olduğu stantların olması çok önemli ve anlamlı. Katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor; bu alanda hizmet veren tüm kardeşlerimizin Dünya Sosyal Hizmetler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Sözlerine Dünya Sosyal Hizmetler Günü'nü tebrik ederek başlayan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ise, sosyal hizmetler mesleğiyle ilgili projelerde yer alarak her zaman onların yanlarında olacaklarının altını çizdi. Abdurrahim Arslan, “Özellikle dezavantajlı kesimlerle sahada birlikte olan, onların hayatlarını kolaylaştırmak için gece gündüz seferber olan tüm sosyal hizmetler ailesini tebrik ediyorum. Gerçekten çok değerli bir mesleği icra ediyorsunuz. Biz de sizlerle bir arada olmayı arzu ettik. Bundan sonraki süreçlerde de hep birlikte çok daha farklı etkinliklerde yine birlikte olmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.