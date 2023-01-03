Karatay Belediyesinde 2023'ün ilk meclis toplantısı yapıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nın ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında yapıldı.

Karatay Belediyesi 2023 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ilk oturumda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, meclis gündemine geçilmeden önce bir konuşma yaptı. 2022'nin Karatay'da dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Hasan Kılca, meclis üyelerinin yeni yılını kutlarken; 2023 yılının sağlık, mutluluk dolu geçmesini diledi.

“Gönül belediyeciliğinden taviz vermediğimiz verimli bir 2022 oldu”

Mecliste alınacak kararlarla bu yıl da Karatay için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Hasan Kılca, “2022 yılı bizler için verimli ve tempolu geçti. Gerek rutin belediyecilik faaliyetleri gerekse de yeni ve özgün projeler açısından Karatay'a hizmet etmenin gurunu yaşadık. Bütçe ve mali yapıya uygun bir şekilde hareket ederek, yani kendi öz kaynaklarımızla hizmetlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah 2023 yılında da aynı hızla aynı samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliğinden ödün vermeden hemşehrilerimize hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

“Gelirlerimizi yüzde 100'den fazla artırdık”

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin gelirler noktasında da büyük artışlar kaydettiğinin altını çizerek, “Karatay Belediyesi olarak gelirlerimizde de büyük bir artış kaydettik. Geçen yılki gelirimizin yüzde 100'ünden fazlasını bu yıl elde etmiş olduk. 2021 yılındaki gelirimiz 587 milyon TL iken şu anki gelirimiz 1 milyar 330 milyon TL'ye ulaştı. Bugüne kadar olduğu gibi geçtiğimiz dönemde de yine gelirlerimizin büyük bir bölümünü ilçemize kazandırdığımız proje, hizmet ve yatırımlara harcadık. Bu vesileyle, hizmet kervanımızın yürümesinde büyük emekleri bulunan kıymetli meclis üyelerimize ve tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2023'ün hepimiz için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın konuşmasının ardından Karatay Belediyesi 2023 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu için belirlenen gündem maddelerine geçildi. Meclis Denetim Komisyonu Üyelerinin seçiminin de yapıldığı Ocak ayındaki ilk oturum, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.