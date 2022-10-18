Karatay Belediyesinde farkındalık seminerleri devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinde “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde belediyede görev yapan kadın personeline yönelik olarak farkındalık semineri düzenlendi.

Karatay Belediyesinde personele yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma seminerleri devam ediyor. “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde de Karatay Belediyesi, personeline yönelik olarak farkındalık semineri düzenledi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Kızılay Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Varol; çağımızın hastalığı kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Meme kanserinde erken tanı ve teşhis, belirtiler, risk faktörleri, genetik yatkınlık ve hormonal etkiler hakkında personele ayrıntılı bilgi veren Numan Varol, meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığına vurgu yaparak, “Kadınlar, kendilerini hiçbir zaman ihmal etmemeli. Göğüste elle muayene ve bu yöntemle ortaya çıkan bulgular bizim için çok önemli. Belirli periyotlarla bu muayeneyi her kadın mutlaka yapmalı. Erken tanı, tedavi başarısını, hayatta kalma şansını ve yapılacak cerrahinin tedavi boyutunu dahi etkiliyor” dedi.

Op. Dr. Numan Varol, seminerde ayrıca kadın personelden gelen soruları tek tek cevapladı.