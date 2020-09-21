Karatay Belediyesinde yeni zabıta memurları göreve başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve mülakatlarda başarılı olarak Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışmak üzere ataması yapılan zabıta memurları göreve başladı.

Vatandaşların güvenliğini, sağlığını ve huzurunu ön planda tutan Karatay Belediyesi, ilçede güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Zabıta Müdürlüğünü güçlendirerek 15 yeni zabıta alımı yaptı. KPSS ve sonrasında Karatay Belediyesinin mülakatı ile zabıta memuru olmaya hak kazanan adaylar Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimini aldıktan sonra görevlerine başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda göreve yeni başlayan zabıta personeliyle bir tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KPSS ve mülakatlarda başarılı olup zabıta olmaya hak kazanan yeni zabıta memurları ile bir araya gelen Başkan Hasan Kılca; kurumsal olarak daha güçlü ve vatandaşlarla birlikte ilçenin tüm paydaşlarını memnun eden, yenilenmiş ve güçlendirilmiş bir müdürlük olarak tüm Karatay'a hizmet vereceklerini söyledi.

“Gönlü güzel hemşehrilerimize hep birlikte hizmet edeceğiz”

Zabıta personelinin vatandaşın güvenliğinden, sağlığından ve huzurundan mesul bir birim olduğunu dile getiren Başkan Kılca, "Zabıta memurlarımıza yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Karatay ilçemiz manevi yapısı ve hemşehrilerimizin gönül güzelliği ile ülkemizin önemli bir değeridir. Karatay Konya'nın özüdür, tarihidir. Bizler de bu güzel ilçede belediye olarak bir aileyiz, bu ailenin görevi de Karatay'a hizmet etmek. Zabıta Müdürlüğümüzün önemli bir misyonu var. Biz her ne kadar hizmet etsek de, çözüm üretsek de, projeler geliştirsek de Karatay'ı son aşamada sizler temsil ediyorsunuz. Karatay'ın güler yüzü sizler olmalısınız. Yaptığınız hayırlı ve güzel işler sizlere eser olarak kalacak. Belediyecilik gönül işidir. Gönüllü olarak hizmet etmeniz gerekir. Karatay Belediyesi olarak iyi şartlarda gönlü güzel hemşehrilerimize mesai mefhumu olmadan gece-gündüz hep birlikte hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.