Karatay Belediyesinden ağaç dikme etkinliği

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Daha Yeşil Bir Karatay” hedefiyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

Karatay genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından BÜSAN Sanayi Sitesi'nde hazırlanan toplamda 16 bin metrekarelik alanda yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay'da ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Karatay Özel Model İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte katıldı. Önce öğrencilere fidan dikmenin öneminden bahseden Başkan Hasan Kılca, daha sonra fidanları öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

“Diktiğimiz fidanlarımız inşallah gelecek nesillerimize nefes olacak”

Gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinenin güzel ve yeşil bir dünya olduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yıl boyunca ilçenin dört bir tarafındaki alanlara fidan dikerek ilçedeki yeşillendirme seferberliğine bir katkı sunduklarını ifade etti. Başkan Kılca, “Konyamızı yeşillendirmeye devam ediyoruz. Karatay'ımızın dört bir noktasını Lavanta ve Gül Bahçeleriyle, Piknik Bahçeleriyle, yeşil kuşak projeleriyle yaşanabilir bir Karatay oluşturmaya çabalıyoruz. Karatay'da okuyan öğrencilerimizle birlikte BÜSAN Sanayi Sitesi içerisinde oluşturduğumuz alana fidan dikiyoruz. Özellikle ilçemizdeki boş alanları ve sanayilerimizi yeşillendirmeye özen gösteriyoruz. Bu tür organizasyonlar sayesinde belediye olarak öğrencilerin ve eğitim çağındaki çocuklarımızda yeşil bilinç oluşturulmasına da katkı sağlıyoruz. Bugün diktiğimiz fidanlarımız inşallah gelecek nesillerimize nefes olacak” dedi.