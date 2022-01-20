Karatay Belediyesinden başarılı öğrencilere gezi ödülü

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, “Endülüs Okuma Projesi"nde başarılı olan Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Konya Bilim Merkezi gezi programı düzenledi.

Özellikle gençlere yönelik pek çok çalışmasıyla sadece ilçede değil Konya genelinde büyük takdir gören çalışmalara imza atan Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Konya'da da devam eden “Endülüs Okuma Projesi” kapsamında en çok kitap okuyan ve bu alanda başarı gösteren Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik Konya Bilim Merkezi gezi programı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi ziyareti kapsamında öğrenciler, bilim merkezi eğitmenlerinin anlatımıyla kodlama, yaşam bilimleri, matematik ve tasarım alanlarındaki pek çok eğitim materyalleri üzerinden atölye çalışmalarına katıldı.

Öğrencilerden teşekkür

Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi'nin desteğiyle Konya Bilim Merkezi'ni gezme fırsatı bulan Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, gezinin kendileri için çok faydalı geçtiğini ifade etti. Öğrenciler; “Okulumuzda devam eden ‘Endülüs Okuma Projesi' kapsamında en çok kitap okuyan arkadaşlarımızla birlikte Konya Bilim Merkezi'ni gezdik. Derslerde okuduğumuz bilimsel bilgileri burada uygulamalı olarak biraz daha pekiştirdik. Bizlere bu fırsatı veren Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Karatay Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da belediye olarak gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için gayret ettiklerini belirterek, “Karatay Belediyesi olarak eğitim çağındaki tüm hemşehrilerimizin, tüm kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Kendini geliştirmeye ve okuma sevgisi olan gençlerimizi ayrı bir seviyoruz. Bu kapsamda öğrenci kardeşlerimizin bu çabasını ödüllendirmek istedik ve gençlerimizi Konya Bilim Merkezi'ni gezdirdik. Onları bilimle daha fazla buluşturup özellikle öğrencilerin bilim sevgilerini artırma hedefindeyiz” diye konuştu.