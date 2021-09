Karatay Belediyesinden eğitim ve sanata destek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "İmam Hatiplim ve Sanat” adlı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan “İmam Hatiplim ve Sanat” adlı resim sergisi, Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Telafide Ben de Varım” projesine katılan öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışı; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri ile öğrencilerin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitimin, sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduklarına vurgu yaptı. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızın kendilerini her anlamda iyi yetiştirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile öğretmenlerimiz çok güzel çalışmalar yapıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu noktada önemli projeler hayata geçiriyoruz. Okullarımızın ve öğrencilerimizin bu tür faaliyetlere de her zaman destek vermeye gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği ‘Telafide Ben de Varım' projesi vesilesiyle bu tür güzel işlerin ortaya çıkmış olması bizleri de mutlu etti. Bu vesileyle okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve bütün öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok güzel eserler ortaya çıkmış. İnşallah bu projeye imza atan öğrencilerimiz geleceğin birer hattatı, sanatçısı veya mimarı olacak. Bu konuda bizlere düşen neyse yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Nazlı Özbek de serginin düzenlenmesinde katkıları olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, “Milli Eğitim Bakanlığımızın ‘Telafide Ben de Varım' projesi kapsamında 2 ay süren çalışmada öğrencilerimizin eserlerinden oluşan bir sergi açtık. Tezhip, hat ve ebrunun yanı sıra opart dediğimiz çalışmalar ile diğer tekniklerin olduğu sergimiz toplam 110 eserden oluştu. Bu vesileyle öğrencilerimize, ailelerine ve bu sergimiz için bizlere kapılarını açan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.