Karatay Belediyesinden eğitime 20 milyon liralık destek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak ve 20 milyon liraya mal olacak 3 okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hamzaoğlu Mahallesinde düzenlenen temel atma törenine çok sayıda davetli ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mazbatayı aldıktan sonra ilk atacakları temel atmanın eğitime yönelik olmasını arzu ettiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Bugün sadece bu önemli eğitim yuvalarımızın temelini atmıyoruz; bugün aynı zamanda Konyamızın, Karatayımızın, geleceğimizin ve aydınlık yarınlarımızın da temelini atıyoruz. Artık iş zamanı, çalışma zamanı diyerek bugün hep birlikte bir anaokulu, bir ilkokulu ve bir de ortaokul olmak üzere üç okulumuzun temelini aynı anda atıyoruz. Şu anda temelini atmakta olduğumuz ve Hamzaoğlu Mahallemizde hizmet verecek ortaokulumuz 24 derslikli olacak ve toplam inşaat alanı bin 753 metrekare. Hamzaoğlu Ortaokulumuzun maliyeti ise 8 milyon 250 bin lira. Fevzi Çakmak Mahallesinde yapacağımız Fevzi Çakmak İlkokulumuz da yine 24 derslikli olacak ve 4 bin 440 metrekarelik inşaat alanına sahip. Bu okulumuzun maliyeti de 7 milyon 977 bin lira. Köprübaşı Mahallemize ise bir anaokulu inşa ediyoruz. Anaokulumuz 8 derslikli olacak. Bin 753 metrekare toplam inşaat alanına sahip Köprübaşı Anaokulumuz ise 3 milyon 861 bin liraya mal olacak. Yani toplamda 56 yeni dersliği 20 milyon 88 bin lira gibi bir maliyetle ilçemize kazandırıyoruz. Ben, Konyamızın ve ilçemizin eğitim hayatına, derslik ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak bu yatırımlarımızın evlatlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, “Okullarımızın hemen hemen tamamında ya okulun bizzat yapılması, ya kütüphane kurulması, ya spor salonu yapılması, her tarafta bir belediyemizin hizmetini görüyoruz. Geleceğe yatırım budur. Öğrencilerimiz böyle ortamlarda daha başarılı daha verimli, gayret içerisine giriyorlar. Bu yolda büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gece gündüz demeden çalışacağız”

Eğitime yapılan bu yatırımdan dolayı Karatay Belediyesini tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Seçildikten hemen 20 gün sonra böyle büyük ve önemli bir yatırımın temelinin atılması, eğitimle başlanmış olması çok önemli. Belediyecilikte devamlılık esastır. Biz AK Parti belediyeleriyiz. Bizden önceki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bizler de aldığımız çıtayı daha yukarı götürmek için gece gündüz demeden çalışacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz ve hep birlikte Konya'yı geleceğe taşımak için inşallah gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Ben eğitim tesislerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, Karatay Belediyesinin bugüne kadar eğitime önemli katkılar yaptığını belirterek, “Temelini atacağımız bu okullarımızın tez zamanda kazasız, belasız bitmesini ve içinde eğitim görecek yavrularımızın geleceğin Türkiye'sini 2023'leri, 2053'leri, 2071'leri inşallah yaşayacak bu gençlik tam olarak yetişsin diyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi

Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam da, yapılan hizmetlerin yerine giden, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarabilecek, çıkarması düşünülen hizmetler odluğunu belirterek, “Katkıda bulunan gerek geçmişteki belediye başkanlarımıza gerek şuanda çiçeği burnunda belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Temelimizin atılmak suretiyle bitirilmesini de inşallah hep beraber burada göreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulların temeli dualarla atıldı. Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demirgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.