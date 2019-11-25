İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karatay Belediyesinden emlak vergisi uyarısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Emlak Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine son ödeme gününün 02 Aralık Pazartesi olduğunu hatırlattı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Emlak Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine son ödeme gününün 02 Aralık Pazartesi olduğunu hatırlattı.


Karatay Belediyesi Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2019 yılı ödemesinin 02 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini bildirdi. Karatay Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde hizmet veriyor. Karatay Belediyesi, vatandaşlara belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla ödeme kolaylığı sunmasının yanı sıra hafta sonu da veznelerini açık tutacak. Hafta sonu belediye hizmet binasında tahsilat vezneleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.


Karatay Belediyesi yetkilileri vatandaşlardan tahsil edilen vergi ve diğer tüm gelirlerin hizmet olarak geri döndüğünü ifade ederek, “İsteyen mükelleflerimiz ebelediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden https://tahsilat.karatay.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler. Veznelerde yoğunluğu önlemek ve hemşehrilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için Belediyemiz ana hizmet binasında 2. katta yer alan tahsilat veznelerimize tüm vergi mükellefi hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.