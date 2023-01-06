Karatay Belediyesinden “Engelsiz Ulaşım Aracı”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Karatay'da Engelsiz Yaşam” çerçevesinde “Engelsiz Ulaşım Aracı” hizmetini de hayata geçirdi.

“Engelsiz Ulaşım Aracı” ile engelli vatandaşlar; gün içerisinde devlet hastaneleri, bankalar, kamu kurum ile kuruluşlar ve daha birçok yerle ilgili işlemlerini kolaylıkla yapabilmek adına projeden faydalanıyor. Gün içerisinde hizmet veren “Engelli Ulaşım Aracı”ndan yararlanmak isteyen engelli vatandaşlarımızın yakınları, Karatay Belediyesi Hizmet Masası veya 0 532 323 40 30 nolu WhatsApp hattından ulaşarak başvuru yapabiliyor. Başvuran engelli vatandaşlar, “Engelsiz Ulaşım Aracı” ile evlerinden refakatçileriyle birlikte alınıyor ve refakatçiler işlemleri tamamladıktan sonra evlerine bırakılıyor. “Engelli Ulaşım Aracı” projesinden faydalanan engelli yakınları da, bu anlamlı hizmet dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyor.

“Engelsiz yaşam anlayışımızla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, engellilerin toplumsal yaşama katılımının artırılması ve günlük hayatın bütün imkanlarından faydalanmaları adına “Engelsiz Ulaşım Aracı”nın güzel bir proje olduğunun altını çizdi.

“Karatay'da Engelsiz Yaşam” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Onların öncelikleri ve hassasiyetleri hizmetlerimizin de şekillenmesine vesile oluyor. Bu çerçevede de engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarında karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirmek amacıyla ‘Engelsiz Yaşam Aracı' projesini hayata geçirdik. Söz konusu projemizle engelli vatandaşlarımız, tüm resmi kurumlarda herhangi bir işleri olduğu zaman bizleri arayıp hizmetimizden faydalanabilecekler. Bu hizmeti engelli kardeşlerimize sunmaktan dolayı mutluyuz. Karatay Belediyesi olarak ‘Karatay'da Engelsiz Yaşam' anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.