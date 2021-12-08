Karatay Belediyesi'nden geleneksel sahlep ikramı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) Etkinlikleri boyunca Konya'ya gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için büyük gayret gösteriyor.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) Etkinlikleri, bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından farklı din ile kültürden binlerce insanı Konya'da buluşturuyor. Karatay Belediyesi de etkinlikler dolayısıyla Konya'ya gelen misafirlerine sahlep ikramında bulunuyor. Her akşam etkinliklerin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi önünde misafirlere ikramda bulunan Karatay Belediyesi, ikramına 17 Aralık akşamı gerçekleştirilecek Şeb-i Arus Töreni'ne kadar devam edecek.

“Karatay'ın misafirperverliğine yakışır hareket ediyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen binlerce misafiri Konya olarak en iyi şekilde ağırlamak istediklerini, bunun için de gerekli bütün hazırlıklarını tamamladıklarını aktararak, bunun medeniyetimizin bir gerekliliği olduğunun altını çizdi. Başkan Kılca, “Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748. Vuslat yıldönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da yine binlerce misafir ağırlıyoruz. Şehrimizdeki konuklarımıza Konya'nın ve Karatay'ın misafirperverliğini, engin hoşgörüsünü yaşatmak istiyoruz. 17 Aralık akşamına kadar da etkinliklerin yapılacağı Mevlana Kültür Merkezi'nin önünde sahlep ikramımız olacak. Hazreti Pir'in ve bizlerin misafiri kardeşlerimizin şehrimizden memnun ayrılmaları bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesileyle, Hazreti Mevlana'nın ‘Gel' çağrısına uyup şehrimizi ve Karatayımızı şereflendiren tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor; kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.