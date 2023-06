Karatay Belediyesi'nden ilçeye 2 yeni kurs merkezi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Köprübaşı ve Fetih Mahallesi'ne 2 kurs merkezi kazandırıyor. Köprübaşı Kurs Merkezi'ni tamamlayan Karatay Belediyesi, Fetih Kurs Merkezi'nin yapımında da sona geldi.

Karatay'ın altyapısından üstyapısına kadar önemli yatırımlarını sürdüren Karatay Belediyesi, çocuk ve gençlerin eğitimi ile kişisel gelişimine de önemli katkılar sunuyor. Eğitim ve spor tesisleri, okullar, gençlik merkezleri ve daha birçok alandaki yatırımlarıyla gelecek nesillerin her bakımdan ihya edilmesini hedefleyen Karatay Belediyesi bu çerçevedeki projelerine yenilerini ekledi. Karatay Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Köprübaşı Mahallesi'nde yapımına başladığı Köprübaşı Kurs Merkezi'ni tamamladı. Yaklaşık bin metrekare inşaat alanına sahip Köprübaşı Kurs Merkezi'nin yanı sıra Fetih Mahallesi'ne bin 151 metrekarelik inşaat alanında kazandırılacak Fetih Kurs Merkezi'nin yapımında ise sona gelindi.

“Gelecek nesillerimizin tüm değerlerimizle yetişmesini önemsiyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm proje, yatırım ve hizmetlerini her zaman ilçe halkının mutluluğu, huzuru ve rahatını düşünerek hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Geleceğin teminatı olan gençleri ve çocukları hep ön planda tuttuklarını vurgulayan Başkan Hasan Kılca, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğimizin birer mimarı, ülkemizin her alandaki başarılarının teminatı olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Her biri ülkemizin hazinesi, gelecekteki gücümüz, ufkumuz ve umudumuz olan yavrularımızın toplumsal, dini ve medeniyet değerlerimize bağlı olarak yetişmelerine de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede de bugüne kadar pek çok eğitim ve spor tesisleri, sosyal ve kültürel projeleri gençlerimizin istifadesine sunduk. Amacımız, ülkemiz ve insanımıza ait tüm değerleri kuşanmış, milletine olan aidiyeti yüksek, evrensel ilkeleri kendine ufuk edinmiş, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip bir nesle katkı sunmaktır” dedi.