Karatay Belediyesi'nden ilçeye 35 milyon TL'lik yatırım

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hacısadık Sosyal Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi'nin ilçenin tamamında yaşam kalitesine katkı sağlayan yatırımları devam ediyor. Bu çerçevede Hacısadık Mahallesi'ne kazandırılan ve 35 milyon liraya mal edilen Hacısadık Sosyal Tesisi'nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Belediye olarak her yaş ve kesimden insanın faydalanacağı projelere imza attıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu çerçevede yapımını tamamladıkları Hacısadık Sosyal Tesisi'nin de Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi. Değişen, gelişen ve büyüyen Karatay'ın marka değerine değer katacak yatırımlarına bugün bir yenisini eklediklerini kaydeden Başkan Hasan Kılca, “Tesisimiz 1981 m2 inşaat alanına sahip, içerisinde 671 öğrencinin aktif olarak derslere katıldığı KOMEK, Etüt Merkezi, Spor Salonu, Mahalle Konağı ve Muhtarlık Ofisi bulunmakta. Yine KOMEK'İN içerisinde üretim atölyesi, marka ar-ge ve kalite ofisi, örgü, oyuncak ve dikiş atölyeleri ile birlikte hobi ve okuma sınıfları bulunmaktadır. Karatay Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından KOMEK olarak hizmet verecek olan Hacısadık Sosyal Tesisimizin güncel yatırım değeri 35 milyon liradır. Projelerimizde hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen halkımızın huzur ve güvenliğini muhafaza ederek refah içinde yaşamalarına katkı sunmaktır” dedi.

“Sadece son üç günde Karatay'a 330 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı”

Açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Karatay Belediyesi'nin yatırımlarıyla ilçeye değer kattığını söyledi. Hacısadık Sosyal Tesisinin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bizler eser siyaseti yapıyoruz. Sadece üç günde Karatay'a hizmet olarak dönen miktar 330 milyon liranın üzerinde. Önceki gün 220 milyon lira değerinde Sedirler Köprülü Kavşağı'nın temelini attık. Dün 80 milyon lira değerinde Larende Dükkanlarının temelini attık. Bugün de Hacısadık Sosyal Tesisleri'nin açılışını yapıyoruz. Özellikle Sedirler Köprülü Kavşağı bu bölge için trafiğin keşmekeş olduğu bir hale almıştı. Onun için de buraya ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bu tesisin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Konya Modeli Belediyecilik dediğimiz şey tam da budur. KOMEK'ler Büyükşehir Belediyemizin bir markası ve yılda 200 bin vatandaşımıza eğitim veriyoruz. Bu bölgede ihtiyaç olunca Karatay Belediye Başkanımız da tesisi yapma sorumluluğunu üstlendi. Kendisi Büyükşehir Belediyemize de büyük emekler verdiği için bu güzel eser de mahallemize kazandırılmış oldu. Konya modeli belediyecilik vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için birlikte çözüm üretme modelidir. Biz mantığıyla vatandaşımızın hizmetine sunacağımız böylesine güzel tesisler yapıyoruz. Bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa gelsinler Konya'ya Konya Modeli Belediyeciliği anlatalım, onlara birlikte çalışmayı anlatalım, onlara hizmet nasıl yapılıyor onu anlatalım” ifadelerini kullandı.

Konya ve Karatay için kıymetli bir eserin açılışında bir arada olduklarını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altınyaldız ise Konya'da herkesin el ele vererek, gönül gönüle hareket ederek şehre hizmet ettiğini dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Hacısadık Mahallesi'ne kazandırılan Hacısadık Sosyal Tesisi'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile beraberindeki protokol üyeleri; içerisinde KOMEK, Etüt Merkezi ile Hacısadık Mahalle Konağı'nın bulunduğu Hacısadık Sosyal Tesisi'ni inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.