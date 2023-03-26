Karatay Belediyesi'nden ilçeye 7. eğitim tesisi yatırımı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, eğitime yönelik olarak yaptığı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kızören Mahallesi'nde yapımına başlanan 4 sınıflı Kızören Lisesi inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitimi önemsediklerine vurgu yaparak, “Önceliği her zaman eğitim yatırımlarımıza veriyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, eğitime katkı sunmak amacıyla Kızören Mahallesi'nde yeni bir lise binasının yapımına başladı. Toplamda 10 milyon liraya mal olması beklenen ve 4 sınıflı olarak projelendirilen söz konusu yatırımın inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği okulda incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, incelemelerde çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. Kızören Lisesi inşaatını inceleyen Başkan Kılca, Kızören İlkokulu'nu da ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Hasan Kılca, daha sonra sınıflarda eğitimlerini sürdüren öğrencilerle de buluştu.

“Önceliği her zaman eğitim yatırımlarımıza veriyoruz”

Başkan Kılca, eğitim alanındaki değerli bir yatırımı daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karatay'da eğitime desteklerini yapımına başladıkları 4 sınıflı Kızören Lisesi ile sürdürdüklerinin altını çizen Kılca, “Karatay Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Bizler, her zaman en önemli yatırımlarımızı eğitim yatırımları olarak ön plana çıkarıyoruz. Buna yönelik yatırımlarımız da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son 4 yılda 6 eğitim tesisimizi tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmiştik. 7. okulumuzu ise Kızören Mahallemize kazandırıyoruz. Kızören Mahallemizde taşımalı eğitim yapılıyor. 41 yerleşim yerinden öğrencilerimiz taşınarak eğitimlerini sürdürüyor. Toplamda 10 milyon liraya mal ettiğimiz Kızören Lisesi tamamlandığında civardaki lise öğrencilerimiz merkeze gelmeden burada eğitimlerini alacak. Okulumuzun Konyamız'a, Karatayımız'a ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.