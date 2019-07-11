Karatay Belediyesinden Konya turizmine önemli katkı

Selçuklu Dönemi Kervansarayı Obruk Hanı ile Kızören Obruğu, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin gerçekleştireceği restorasyon ve çevre düzenlemelerinin ardından ülke turizmine kazandırılacak.

Selçuklu döneminden kalma Obruk Hanı Kervansarayı ve Kızören Obruğu, Karatay Belediyesinin gerçekleştireceği restorasyon ve çevre düzenlemelerinin ardından ülke turizmine kazandırılacak. Bu kapsamda, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç ile yetkililer, Obruk Hanı ve Kızören Obruğu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Toprak, Karatay sınırları içerisinde yer alan Obruk Hanı ve Kızören Obruğu'nun aslına uygun hale getirilmesi, korunması gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra Konya turizmine katkı sağlayacak hale getirilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, bu konuda önemli bir adım atan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Vali Toprak, “Büyük Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konyamızın her köşesinde birbirinden kıymetli eserler mevcut. Obruk Hanı da bu önemli eserlerimizden birisi. Karatay Belediyemiz, yarıda kalan restorasyonu tamamlamak için çalışmalara başlayacak. Buranın restorasyonunun belirlenen en kısa sürede tamamlanıp turizme kazandırılması için gayret gösterilecek. Burayı hem turistlerin gezeceği hem de içerisindeki kafelerde dinleneceği ve turistik eşyalar ile yerel üretimlerin satılabileceği güzel bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu vesileyle ecdat yadigarı eserlerimize olan vefalarından dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Çevre Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Toprak, Obruk Hanı'nın hemen arkasında bulunan Kızören Obruğu'nun da dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir doğa harikası olduğuna vurgu yaparak bölgenin restorasyon çalışmaları sonrasında gözde bir turizm merkezi haline geleceğini sözlerine ekledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sadece fiziki çalışmalarla kalmadıklarını, bunun yanında sosyal, kültürel ve turizm alanlarında da önemli projelere de imza attıklarını belirterek Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması için yoğun gayreti içinde olduklarını aktardı. Başkan Kılca, “Bu kapsamda da Obruk Hanı'nı restore edeceğiz. Bunun yanı sıra Kızören Obruğu etrafında da çevre düzenlemesi yaparak bölgeyi turizme kazandıracağız. Obruk Hanı, Selçuklular döneminde yani 13'üncü yüzyılda 1. Alaeddin Keykubat döneminde yapılmış. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Obruk Han'ın restorasyonunu belli bir seviyeye getirmiş ama belli sebeplerle tamamlanamamış. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Valiliğimizin de desteğiyle restorasyon çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Tabii ki sadece Obruk Hanı değil, hemen hanın arkasında bulunan Kızören Obruğu'nun çevre düzenleme çalışmasını da gerçekleştireceğiz. Bizlerde bu elimizdeki tarihi ve doğal zenginliklerin kıymetini bilerek, Obruk Mahallemizi turizm bölgesi haline getireceğiz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Kızören Obruğu ve Obruk Hanı'nın olduğu bu bölge, yerli ve yabancı turistlerin yeni uğrak noktası haline gelecek” şeklinde konuştu.