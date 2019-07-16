Karatay Belediyesinden Köprübaşı Polis Karakoluna yeni hizmet binası

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Köprübaşı Polis Karakolunun daha iyi hizmet verebilmesi için yeni hizmet binası inşa ediyor.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan ve Karataylıların huzur ve güvenliği için hizmet veren Köprübaşı Polis Karakolu yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediyesi tarafından yapılan Köprübaşı Polis Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile inşaat firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, 2 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Köprübaşı Polis Karakolunun inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak asli görevleri olan fiziki ve altyapı belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi ilçede ihtiyaç duyulan her birçok alanda da hizmet ürettiklerini ifade ederek, ilçenin yaşam kalitesini arttırmak için gayret ettiklerini kaydetti.

Emniyet güçlerinin, huzur ve güvenlik için gece gündüz demeden çalıştığını ve büyük emek harcadıklarını söyledi. Başkan Kılca, “Gerektiğinde bu ülke, bu millet için gözünü kırpmadan canını feda ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de millet olarak bunu çok net olarak gördük. Kahraman ve vatansever güvenlik güçlerimiz, canını siper ederek vatan müdafaasını yaptı ve irade gaspı karşısında bir adım bile geri durmadı. Karatay Belediyesi olarak yıllardır Aziziye Mahallemizde hizmet veren ve artık yetersiz gelmeye başlayan polis karakolunu Köprübaşı Mahallemize taşımaya karar verdik ve şu anda burada emniyet güçlerimiz için yeni bir hizmet binası yapıyoruz. Kahraman ve fedakar emniyet güçlerimiz için ne yapsak az. Köprübaşı Polis Karakolumuzun kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Bodrum, zemin ve üzerinde iki kat olmak üzere toplamda 2 bin metrekarelik inşaat alanıyla çok güzel bir hizmet binası olacak. Yeni karakolumuz özellikle Selçuklu mimarisiyle de göze çarpıyor. Burada hem vatandaşlarımız, ulaşımı kolay ve ferah bir ortamda hizmet alacak hem de emniyet güçlerimiz daha rahat çalışma ve hemşehrilerimize hizmet etme imkanına kavuşmuş olacaklar. Yeni karakolumuzu bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırımımızın ilçemize, emniyet camiamıza ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.