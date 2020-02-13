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Karatay Belediyesinden personele yangın tatbikatı eğitimi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesine ait hizmet birimlerinde çalışan personele, yangın sınıfları, söndürme yöntemleri, kullanılacak söndürme maddeleri ve dikkat edilecek hususlar konusunda yangın tatbikatı eğitimi verildi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesine ait hizmet birimlerinde çalışan personele, yangın sınıfları, söndürme yöntemleri, kullanılacak söndürme maddeleri ve dikkat edilecek hususlar konusunda yangın tatbikatı eğitimi verildi.


Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında organize edilen eğitim ve tatbikatta, olası bir durumda gerçekleşecek yangında araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı konularında uygulamalı olarak bilgiler aktarıldı. İş güvenliği uzmanları tarafından Karatay Belediyesi personeline yönelik yapılan eğitimde, yangınla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi. Yangında ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı. İş güvenliği uzmanları, “Yangın nedir?, yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale' konularında belediye çalışanlarını bilgilendirdi. Çıkabilecek yangınlara karşı; müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Eğitimin ardından personele uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı.

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