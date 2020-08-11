Karatay Belediyesi'nden sanayi sitelerine temizlik seferberliği

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçenin tamamında temizlik çalışması aralıksız bir şekilde sürdürülürken, belediye ekipleri, Karatay'da bulunan bütün sanayi sitelerinde de kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

“Bir Başka Karatay” sloganıyla daha temiz bir Karatay için sorumluluk alanında bulunan ana arterler, mahalle, meydan ve bulvarların yanı sıra yeşil alanlar ve parkların temizliği için aralıksız çalışan Karatay Belediyesi, ilçede bulunan sanayi sitelerinde de seferber oldu. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Karatay'da bulunan Matbaacılar Sanayi Sitesi'nde de ot biçme araçları, kepçe, kamyon, süpürgeli araçlar, çöp araçlarıyla kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Sabahın erken saatlerinde sanayiye giden ekipler, bir yandan sanayide çöp ve sanayi artıklarını toplayarak temizlik çalışması yaparken, bir yandan da sanayideki yabancı otların biçimini ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ekipleri çalıştıkları bölgelerde denetleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Karatay sınırları içerisinde bulunan bütün sanayi sitelerinde söz konusu çalışmayı yapacaklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, sanayi bölgelerinin Konya ve Karatay kadar tüm Türkiye için de çok önemli olduğunun altını çizdi. Hasan Kılca, “Bütün vatandaşlarımız gibi sanayi sitelerimizdeki esnafın bizden beklediği hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da ekiplerimiz, ilçemizdeki sanayi sitelerinde iş makineleriyle birlikte yoğun bir temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Amacımız hem sanayi sitelerimizdeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak hem de sanayi esnafımızın daha temiz ve ferah ortamlarda üretimlerine istihdamlarına devam etmeleridir. Bu vesileyle tüm esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunuyorum” dedi.

Bölge esnafı da yapılan çalışmalarla sanayilerinin artık çok daha temiz, çevrelerinin daha düzenli hale geldiğini belirterek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ettiler.