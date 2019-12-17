Karatay Belediyesi'nden Şeb-i Arus'a özel çorba ve sahlep ikramı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Konya'ya gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için büyük gayret gösteriyor.

Anma törenlerinin yapıldığı 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana Kültür Merkezi'ndeki törenleri izleyen misafirlere her akşam sahlep ikramı yapan Karatay Belediyesi, törenlerin son gününde ise Şems-i Tebrizi Türbesi ve camisini ziyaret eden konuklara da çorba ikramında bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hazreti Mevlana'nın diyarı Karatay'a ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini kaydetti. Salep ve çorba ikramının geleneksel hale getirdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, “Şehrimize gelen misafirlerimize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaptık. Amacımız konuklarımıza Konya'nın ve Karatay'ın misafirperverliğini ve hoşgörüsünü yaşatmak. Mevlana Hazretlerinin ve bizlerin misafiri olan kardeşlerimizin ikramımızdan hoşnut kalmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesileyle Hazreti Mevlana'nın ‘Gel' çağrısına uyup şehrimizi ve Karatayımızı şereflendiren tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, Şeb-i Arus'un 746. yıldönümünde Hazreti Mevlana'yı hürmetle anıyorum” dedi.

Öte yandan, Hazreti Mevlana'yı anma törenleri için Konya'ya gelen misafirler de Konya'yı çok beğendiklerini belirterek, Karatay Belediyesinin etkinlikler boyunca yaptığı ikramlardan ve misafirperverlikten çok etkilendiklerini kaydetti.