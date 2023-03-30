Karatay Belediyesinden sıfır atıkta Türkiye'de bir ilk

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; iklim değişikliği ve Sıfır Atık farkındalığını artırmak amacıyla 5 kitaptan oluşan “Sıfır Atık Eğitim Seti” bu yıl ilk kez kutlanan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Karatay'daki tüm ilkokul 3'ncü sınıf öğrencilerine dağıttı.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler (BM) sunduğu “Sıfır Atık” kararı, Genel Kurul'da 105 ülkenin desteğiyle kabul edildi. Buna göre artık her 30 Mart, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanıyor. Sıfır Atık, yeşillendirme ile çevreye yönelik yatırım ve projeleriyle önemli başarılara imza atan Karatay Belediyesi de, bu konudaki çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. İklim değişikliği ve Sıfır Atık farkındalığını artırmanın yanı sıra bu önemli konuları çok daha geniş bir tabana yaymak amacıyla birçok proje, yatırım ve programa imza atan Karatay Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine “Sıfır Atık Eğitim Seti” hediye etti. Tasarımı ve içeriği tamamen Karatay Belediyesi bünyesindeki alanında uzman kişiler tarafından ilkokul seviyesindeki öğrencilere özel olarak hazırlanan “Sıfır Atık Kitap Seti”, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde okullara ve öğrencilere dağıtıldı. Toplamda 5 kitaptan oluşan söz konusu sette, “Sıfır Atık”, “Çevre Kirliliği”, “Küresel Isınma”, “Yenilenebilir Enerji” ve “Ekosistem” konuları işlendi. Ayrıca anaokulu seviyesindeki tüm öğrenciler için de “Sıfır Atık Boyama Kitabı” hazırlandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte Hediye Mehmet Ali Uzman İlköğretim Okulu'nda eğitim setlerinin okullara dağıtımı programına katıldı. Başkan Hasan Kılca program öncesinde, Karatay Belediyesi'nin Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm konusundaki bilincini daha geniş bir tabana yaymak amacıyla ilkokullar arasında düzenlediği “1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması”na katılan öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerin yarışma heyecanına ortak olan Başkan Hasan Kılca, öğrencilerin evlerinden getirdikleri atıkları Karatay Belediyesi Geri Dönüşüm araçlarına yüklenmesine yardım etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'de bir ilk olan proje çerçevesinde hazırlanan Sıfır Atık Eğitim Setleri'nin dağıtımı için Hediye Mehmet Ali Uzman İlköğretim Okulu'nun 3'ncü sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile Karatay Belediyesi'nin Sıfır Atık çalışmalarındaki maskotu olan “Karacan”la birlikte setleri öğrencilere dağıttı.

“Çocuklarımızda Sıfır Atık bilincini oluşabilmesini önemsiyoruz”

Karatay Belediyesi olarak “Sıfır Atık”ı ve bu alandaki projeleri çok önemsediklerinin altını çizen Başkan Kılca, “Ülkemizin girişimleriyle geçtiğimiz yıllarda 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 105 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti. Karatay Belediyesi olarak bizler de, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte etkinlikler düzenledik. Okullarımıza Sıfır Atık Eğitim Setleri dağıtıyoruz. Eğitim çağındaki çocuklarımızda Sıfır Atık bilincini oluşabilmesini önemsiyoruz. 5 kitaptan oluşan toplamda 35 bin kitap kitabı ilçemizde ilkokul 3'ncü sınıfa giden tüm öğrencilerimize dağıtıyoruz. Yine ilçemizdeki tüm anaokullarımıza da Sıfır Atık ile alakalı olarak hazırladığımız boyama kitaplarını dağıtıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu projemizin ilçemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Karatay'da 2 atık çok şeyi değiştiriyor”

Karatay Belediyesinin Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm konusundaki bilincini daha geniş bir tabana yaymak amacıyla ilkokullar arasında düzenlediği “1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması”na da değinen Başkan Kılca, “İlkokullar arasında düzenlediğimiz yarışmamıza ilgi çok güzel. Çocuklarımız evlerinden getirdikleri atıkları okullarına getiriyorlar. Ekiplerimiz de bu atıkları düzenli bir şekilde okullarımızdan alarak Atık Toplama Merkezimize götürüyor. Çocuklarımızda sıfır atık bilinci oluşturulmasına yönelik bu yarışmaya katılan tüm okullarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.