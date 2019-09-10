Karatay Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Aziziye Cami önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Karatay Belediyesi, birlik beraberlik ve dayanışmanın örneğinin yaşandığı Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Kazanın başına geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kendi elleriyle hemşehrilerine aşureyi ikram etti. Başkan Kılca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Muharrem Ayı ve Aşure Günü'nün önemine değinerek Muharrem Ayı'nın ve aşurenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Hasan Kılca, “Ümmetimiz için büyük önem arz eden Muharrem Ayı'na girdik. Muharrem Ay'ı, birçok peygamber ve ümmetleri için hayırlı olaylara vesile olan önemli bir ay olarak biliniyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hicreti esas alınarak, Hicri yılbaşı kabul edilen Muharrem Ayı'na yeniden ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Muharrem Ayı ve Aşure Günü'nün inanç tarihimizde önemli bir yeri vardır. Ortak hafızamızda yer eden Hazreti Hüseyin ve pek çoğu Ehl-i Beyt'ten olan 70 kişinin Kerbela Çölü'nde hunharca şehit edilmesi, Muharrem Ayı'nda gerçekleşmiştir. Bu vesileyle Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'yı, Serdarı Şüheda Hz. Hüseyin'i, ve Ehl-i Beyt'i bir kez daha hürmetle yad ediyorum” dedi.

Aşurenin içerisinde çeşit çeşit yiyeceklerin bulunduğunu söz konusu yiyeceklerin her birinin de tadının farklı olmasına rağmen aynı kazanda pişirildiğinde apayrı bir tat oluşturduğunu belirten Başkan Kılca, “İşte insanlar da çeşit çeşittir. Nasıl aşurede birleşen yiyecekler aşureye güzel bir tat veriyorsa, her çeşit inançtan, kültürden, etnik yapıdan insan da bir araya geldiğinde, birlik olduğunda aynı aşurede olduğu gibi bambaşka bir güzellik kazanıyor. Milletimiz de işte aşure misali asırlardır farklılıklarını ahenk içinde çok güzel bir tada dönüştürüyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu kıymetli ayda bu anlayışla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla hemşehrilerimize aşure ikram ettik. Ben, bu vesileyle Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.