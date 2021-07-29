Karatay Belediyesi'nden yeni toplu konut hamlesi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve toplu konut hamlelerinin 41'incisi olan 252 konutluk 'Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karakulak Mahallesi'nde inşasına başlanan toplu konut projesi, toplamda 27 bin 53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında hayata geçecek. Projede 135 metrekarelik 100 adet 3+1 ve 100 ile 85 metrekarelik 54 adet daire bulunacak. Kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asıl amaçlarının gönüllere hoş bir seda ile dokunarak şehrin tamamına köprü kurmak olduğunu belirtti.

"Her projemiz Karatay'ın geleceğine atılan bir imzadır"

Başkan Hasan Kılca, Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi içerisinde 20 bin m2'lik yeşil alanın yer alacağını dile getirerek, “Tek amacımız; gönüller fethetmek, yüreklerde hoş bir seda, tatlı bir hatıra bırakmak. Bu sebeple şehrimizi imar ederken önceliğimiz gönüllere dokunmak, gönüllerden şehrimizin tamamına köprüler kurmaktır. Karatay için geliştirdiğimiz her proje de ilçemiz için yeniliklerin kapısı, Karatay'ın geleceğine atılan imzadır. Bu bağlamda belediyemiz öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 3 ay önce kuraları çekerek hak sahiplerini pandemi dolayısıyla dijital platformlardan canlı yayınla belirlediğimiz Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Karakulak Mahallesi, Büyükkumköprü Caddesi ve Sarıcami Sokak kesişimi ile Balçelebi Caddesi ve Tinat Sokak kesişimindeki iki farklı ada ve parselden oluşan projemiz toplam 27 bin 53 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında inşa edilecek. Projemizde 135 metrekarelik 100 adet 3+1 ve 100 ile 85 metrekarelik 54 daire bulunacak” dedi.

Karakulak Mahallesi'nde yükselecek olan toplu konut hamlesi ile Karatay'ın prestij ivmesinin artacağını ifade eden Kılca, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “Bu projeyi bir yapı projesi olarak değil, bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Karakulak Mahallemizde hayata geçen 252 konutluk Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi içerisinde yer alan konutlarımızı toplamda 20 bin metrekarelik yeşil alanla çevreliyoruz. Çocuk oyun parkları ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları, yeraltı otoparkıyla vatandaşlarımızın çok daha konforlu, mutlu ve huzurlu bir yaşam alanlarına kavuşmasına imkân sunuyoruz. Yine bu projemizle düzenli ve güvenli yapılaşmayı hızlandırmayı, özel girişimleri özendirmenin yanı sıra burada ikamet edecek hemşerilerimize modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Bölgeyi çok daha geniş kapsamlı bir dönüşümün merkezi haline de getirecek bu ve daha birçok projemizle amacımız; şehrimizi ve ülkemizi bugünden başlayarak müreffeh yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır” şeklinde konuştu.

Karatay'ın geleceğe hızlı ve emin adımlarla ilerlediğini ifade eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de Karatay Belediyesi'nin birçok alandaki yatırımlarıyla öncülük yaptığı gibi konut hamleleriyle de güzel yatırımlara imza attığını ifade etti.

Konya belediyelerinin yaptığı hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ortagedik ise temeli atılan toplu konutun Karatay Belediyesi'nin 41'inci projesi olmasının vatandaşların Karatay Belediyesi'ne duyduğu güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüm projeleri ve yapılan diğer hizmetler ile Karatay'ı modern seviyelere ulaştıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan da Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi'nin 41. toplu konut hamlesi olan Akıncıpark Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli, dualar eşliğinde atıldı.