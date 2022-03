Karatay Belediyesinden YKS'ye gireceklere TYT ücreti desteği

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek bütün Karataylı gençlerin başvuru ücretini karşılama kararı aldı.

TYT ücreti desteğinden Karatay'da ikamet edip, eğitim gören bütün lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 18 Mart'a kadar sınav başvuru kayıt belgeleri ile birlikte bağlı oldukları okul müdürlüklerine veya Karatay Belediyesi Hizmet Masası'na başvurabilecek. YKS ücreti desteğinden Karatay'da eğitim gören lise son sınıf öğrencilerinin yanı sıra ilçede ikamet eden ama farklı bir ilçede eğitim gören öğrenciler ile açık öğretim öğrencileri de faydalanabilecek.

“Gençlerimizin gayretleri ve başarıları daim olsun”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak gençleri geleceğe hazırlayacak her türlü projenin içinde yer almaya devam edeceklerini aktardı. Başkan Kılca, “YKS heyecanını ilk defa yaşayacak ilçemizdeki tüm 12'nci sınıf öğrencilerimizin TYT kayıt ücretlerini Karatay Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize ne yapsak az. Sık sık okul ziyaretlerimizde öğrenci kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Onların üniversite sınavlarına ne kadar çok çalıştıklarını görüyorum. İnanıyorum ki her biri çok iyi yerlere gelecek ve ülkemize de çok büyük katkılar yapacaklar. Bizler de bu desteğimizle onların bu gayretlerine bir nebze de olsa katkı sunmuş olacağız. Şimdiden sınava girecek tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Gayretleri ve başarıları daim olsun. Biz, Karatay Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.