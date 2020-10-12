Karatay Belediyesine 420 milyon lira bütçe

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda Karatay Belediyesinin 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesi, 2020 yılına göre yüzde 20 oranında artırıldı ve 420 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Karatay Belediyesi'nin 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesi, Karatay Belediyesi meclis toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Karatay Belediyesi'nin bütçesi 2004'te 30 milyon TL, 2010'da 101 milyon TL, 2015'te ise 260 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2021 bütçesi ise 17 yılda yüzde bin 300 oranında artış gösterdi. Belediye bütçesi, 2020 yılına oranla yüzde 20 artarken, 2021 bütçesi 420 milyon TL'ye yükseldi. Karatay Belediye Meclisi, 420 milyon olan 2021 bütçesinin yüzde 38,40'ını oluşturan 161 milyon 292 bin TL'sini yatırım harcamalarına ayırdı. Buna göre en büyük pay 94 milyon 340 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne ayrılırken, bu rakamı 71 milyon 800 bin TL ile Yapı Kontrol Müdürlüğü izledi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 54 milyon 820 TL, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne 34 milyon 855 bin TL, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne 33 milyon 125 bin TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 29 milyon 278 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne de 29 milyon 70 bin TL bütçe belirlendi. 2021 yılı Karatay Belediye Başkanlığının yetkisini gösteren 11 maddelik bütçe kararnamesinde yazılı hükümler de oylanarak kabul edildi. Karatay Belediyesi, bugüne kadar hayata geçirdiği bütün yatırım, proje ve hizmetlerinde olduğu gibi 2021 bütçesini de denk olarak hazırladı. Borçlanma yoluyla herhangi bir finansmana başvurmadı.

“Her şey Karatay'ın tamamına hizmet etmek için”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye meclisinin aldığı kararın hayırlı olmasını dileyerek, söz konusu kararla tüm Karataylılara hizmet etmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, geçilen yıllarda olduğu gibi 2020 yılının da onca zorluğa ve korona virüs salgını sürecine rağmen oldukça verimli ve güzel bir dönem olduğunu belirterek, “Belediye meclisimizde yaptığımız görüşmeler neticesinde kabul gören 2021 bütçemizle gelecek döneminin de yine hizmetle, yatırım ve projeyle geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız eğitimi, sağlığı, altyapısı, sosyal yaşamı ve daha birçok yönüyle Karatayımızı çok daha güzel noktalara taşımak. Bunun için güçlü bir mali yapıya ve güzel bir ekibe sahibiz. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi 2021 bütçe görüşmelerimizde de bizlere her türlü desteği vererek ciddi ve titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkan 2021 bütçemiz için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütçemizin Karatayımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.