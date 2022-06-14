Karatay Belediyesinin eğitime ve sanata destek sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Yetenekli Eller; Ahşap Yakma, Naht, Ebru, Tezhip ve Resim” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan “Yetenekli Eller; Ahşap Yakma, Naht, Ebru, Tezhip ve Resim Sergisi”, Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı. 17 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak serginin açılışı; Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri ile öğrencilerin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Döneminin son günlerinde olduklarına vurgu yaparak bu günlerde okulların yıl boyunca yaptıkları çalışmaları böyle etkinliklerde sergileme imkânı bulduklarını aktardı. Sami Sağdıç, “TÜBİTAK Bilim Fuarları, panayırlar, sergiler ve daha birçok programla çocuklarımız faydalı bir dönem geçiriyor. Sergide emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok güzel işler ortaya çıkmış. İnşallah bugünden başlattığınız bu hazırlıklarınız geleceğinizi en güzel şekillendirecektir. Bu vesileyle sergi için kapılarını okulumuza açan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri de serginin düzenlenmesinde katkıları bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.