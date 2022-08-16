Karatay Belediyesinin turizm çalışmaları yerinde incelendi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle son yıllarda turizm alanında hayata geçirdiği birbirinden önemli projelerle hem Konya'nın ve Karatay'ın turizmden aldığı payın daha da artmasına hem de şehrin tarihi dokusu ile binlerce yıllık mirasının korunmasına katkı sağlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da; merkeze uzak Obruk Mahallesinde bulunan 800 yıllık tarihi Obruk Hanı ve Obruk Gölü ile Yağlıbayat mahallesindeki Savatra Antik Kenti'nde Karatay Belediyesinin destekleriyle devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Karatay, sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusuyla da Türkiye'nin önemli ilçeleri arasında bulunuyor. Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi gibi daha birçok önemli şahsiyetin türbelerinin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde bulunan yüzlerce yıllık birçok eser de Karatay'a hem değer katıyor hem ilçeyi baştan başa süsleyen önemli bir miras. Obruk Hanı incelemesinin ardından Yağlıbayat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Savatra Antik Kenti'ne geçti. Leyla Şahin Usta, Prof. Dr. Metin Aksoy, Engin Dinç, Hasan Kılca ve Mehmet Genç; uzun süredir devam eden bölgedeki kazılar ve çalışmalarda ortaya çıkarılan buluntular hakkında Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Işık'tan bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediyesinin turizm alanında önemli çalışmalar yaptığını belirterek, Konya ve Karatay'ın tarihi dokusuna katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana Karatay ile Konya'nın turizmden aldığı payın artması için çabaladıklarını ifade ederek bu projelerinde kendilerine destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Konya Valiliği'ne, Selçuk Üniversitesi'ne ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.